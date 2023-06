Rodrygo pide que "cuanto antes" fichen a Mbappé en el Real Madrid: "Es un fenómeno"

Rodrygo Goes, futbolista brasileño del Real Madrid, se mostró ilusionado con la posibilidad de que el francés Kylian Mbappé acabase fichando por el club blanco ya que lo considera "un fenómeno" que juega en una posición donde necesitan un refuerzo, dijo este miércoles en rueda de prensa en Barcelona, donde la selección brasileña está concentrada esta semana.

Preguntado por cómo le ilusionaría el hipotético fichaje del todavía jugador del PSG en una escala del uno al diez, respondió: "Para mí, diez porque es un fenómeno, es uno de los mejores jugadores del mundo y sabemos que ahora mismo necesitamos un jugador ahí, en esta posición que a él le gusta jugar".

"Cuanto antes (se fiche al francés), mejor. Pero no sólo Mbappé. Si no puede venir Mbappé ahora, hay otros jugadores. Eso deben hablarlo Florentino (Pérez), (Carlo) Ancelotti y ver qué es lo mejor para el Real Madrid", añadió Rodrygo, que recordó que el atacante galo todavía es jugador del PSG. "Tiene contrato en vigor y tenemos que respetarlo".

La selección brasileña está concentrada en Barcelona, donde se enfrentará a Guinea en un amistoso contra el racismo antes de viajar a Lisboa para medirse a Senegal. Cuestionado sobre si España era un país racista tras los últimos insultos recibidos por su compañero Vinicius, el delantero blanco lo negó.

Publicidad

"Oigo mucho decir que España es racista. Yo vivo aquí y puedo decir que España no es un país racista, hay racismo en todo el mundo", añadió Rodrygo que lamentó los insultos en Valencia a su compañero, al que vio abatido en el vestuario tras su expulsión. "Cuando vi lo que sucedió realmente, me puse muy triste. Fue un día muy complicado", confesó.

Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC