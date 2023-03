“Se ha visto el trabajo que he hecho”: Juan David Mosquera habla de su nuevo llamado a la selección

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dio a conocer la lista de los 25 convocados para enfrentar a las naciones de Japón y Corea del Sur, en los amistosos en territorio asiático programados para el 24 y 28 de marzo.

El llamado lo lideran figuras de experiencia y renombre en el fútbol tricolor como los son Falcao García y James Rodríguez, pero, además, el entrenador argentino ya mira el recambio generacional y para ello llamó a varios juveniles que cuentan con el potencial para hacer parte de la selección de mayores.

Entre las caras que vestirán la camiseta tricolor, se encuentra el futbolista Juan David Mosquera, quien milita en el club Portland Timbers de la MLS y ya había sido llamado por el profe Lorenzo. El lateral se conectó a los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre esta nueva oportunidad de defender los colores de la selección.

“Muy feliz, porque lo he venido trabajando desde el año pasado, que tuve la primera convocatoria en un microciclo, ahora empezando el año con Estados Unidos. Muy feliz, pues se ha visto el trabajo a lo largo, trabajo que he hecho desde que jugaba en Colombia”, comentó el jugador exIndependiente Medellín.

Publicidad

Además, el lateral derecho afirmó que ha hablado tanto con el técnico, así como con Amaranto Perea, asistente de Lorenzo, sobre su posición en el terreno de juego, en la que se siente más cómodo y en la que puede aportarle más al onceno, debido a sus características al momento del ataque en el último cuarto de la cancha.

“Mi posición natural, donde me siento importante y siento que le puedo colaborar al esquema de juego también al equipo es lateral derecho. Ahí fue donde me di a conocer en Medellín y ahora acá en Portland donde me están conociendo en esa posición (…) El profe sabe las características que tengo a la hora de atacar, prácticamente, una de mis virtudes, mi velocidad y lo que me gusta; que soy llegador al área”, agregó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: