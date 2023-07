Sergio Busquets sobre su llegada a Inter Miami: "Estados Unidos es un desafío"

Sergio Busquets, en su primera rueda de prensa con el Inter Miami, se mostró este jueves encantado de volver a compartir vestuario con Leo Messi y confió en repetir en Florida los éxitos que consiguieron juntos en el Barcelona.

"Estoy muy contento de poder volver a disfrutar de Leo como compañero. Fueron muchos años en Barcelona", comentó el mediocentro español.

"Nos separamos y ahora el tiempo nos ha dado la oportunidad de volver a estar juntos, de volver a disfrutar, y estoy con muchísimas ganas e ilusión de poder jugar junto al mejor jugador de la historia del fútbol, un gran amigo y una gran persona (...). Ojalá podamos llevar lo que ya hicimos (en el Barcelona) ahora al Inter Miami", añadió.

Tanto Messi como Busquets, que fueron presentados oficialmente el pasado domingo con la camiseta rosa del Inter Miami, estarán disponibles para el técnico Gerardo 'Tata' Martino para debutar este viernes en el partido contra el Cruz Azul correspondiente a la jornada inaugural de la Leagues Cup, un nuevo torneo oficial en el que se enfrentan todos los equipos de la MLS y de la Liga MX.

Publicidad

"Ahora empieza un torneo nuevo y ojalá podamos estar a la altura de lo que el club quiere y seguro que poco a poco iremos creciendo", apuntó Busquets, quien dijo que esta aventura en EE.UU. es un "desafío totalmente" diferente para él que asume "con muchísima ilusión y con muchísimas ganas".

ADAPTACIÓN A MIAMI

Tras toda una vida con la camiseta azulgrana, Busquets ha desembarcado ahora en Miami y, aunque dijo estar "bien físicamente", también señaló que necesitará "un periodo de adaptación" a su nuevo equipo, su nueva liga y su nuevo país.

Publicidad

"Estoy bien físicamente, me encuentro bien. Pero necesito también un periodo de adaptación y está claro que jugar 90 minutos ahora sería prácticamente imposible así que el míster a partir de ahí va a decidir", dijo en relación al encuentro del viernes.

Busquets no habló de Jordi Alba, ya que el anuncio de su fichaje por el Inter Miami se desveló después de esta rueda de prensa.

Pero sí dio algunos detalles de cómo Messi y él decidieron ir al conjunto de rosa.

"Sí es verdad que él (Messi) lo anunció un poquito antes que yo pero yo con el Inter tenía conversaciones un poquito antes. Sabíamos las opciones que teníamos los dos. Yo lo tenía un poco más claro a la hora de salir de Europa para ir a otro fútbol. Leo quizás ahí tenía un poco más de dudas", explicó.

Publicidad

"Pero al final cada uno eligió su destino. Sí es verdad que en mi caso, personalmente, que Leo pudiera venir era un aliciente más para tomar esa decisión.

En este sentido, el centrocampista catalán destacó que el Inter Miami le ha regalado una bienvenida excepcional y que le dio "esa confianza que quizá necesitas cuando tienes que cambiar de equipo y quieres ir a otro".

"Yo creo que es la decisión correcta, el momento adecuado y ojalá que estas palabras se cumplan durante todos estos años en los que esté aquí", afirmó.

Publicidad

"Mi sueño es disfrutar de nueva experiencia en lo deportivo y lo familiar, que llevo toda la vida sin salir de mi zona de confort, de mi casa, con mi familia, con mi gente... Esta es una experiencia nueva que queríamos vivir y qué mejor manera que vivirla aquí en EE.UU. y, en concreto, en Miami", agregó.

No obstante, Busquets dejó claro que no ha ido a Miami de vacaciones y recalcó que quiere "seguir ganando".

"Me gusta competir muchísimo, prepararme de la mejor manera, intentar ayudar a todos y que todos me ayuden para adaptarnos lo más rápido posible, mejorar el club y, al final, luchar por los objetivos, que no deben de ser otros que pelear por todos los títulos en que competimos", finalizó.

Le puede interesar