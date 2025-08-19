"Si hay penal, debe patear Cardona": Alexis Henríquez confía en Atlético Nacional

Falta poco para el duelo de vuelta entre Sao Paulo y Atlético Nacional por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Con ilusión, el cuadro verdolaga anhela conseguir la victoria en territorio brasileño, tarea que nunca será fácil, según Alexis Henríquez, exfutbolista que estuvo con el equipo verdolaga en el Morumbí en 2016, en diálogo con Blog Deportivo.

“Hicimos uno de los mejores goles de la Copa”, recordó el capitán del Nacional de Reinaldo Rueda, que conquistó el trofeo. Pero dijo que la clave de ese duelo fue, sin duda, el gran equipo que había y la conexión que existía, sin embargo, ve toda la posibilidad de que el equipo de Gandolfi pueda lograr un resultado positivo en condición de visitante gracias a la jerarquía del plantel con nombres como Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Marino Hinestroza, David Ospina, Matheus Uribe, William Tesillo, entre otros.

“Nacional tiene jugadores de jerarquía y de nivel, que no le va a pesar el partido de hoy. Ojalá el plan de juego sea el mismo que el de Medellín y puedan traer la victoria de Brasil”, puntualizó.

Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

¿Y Cardona merece una tercera una oportunidad?

Lo cierto es que para este duelo el equipo llega con un 0 a 0, que pudo ser otro resultado en la idea, pero la suerte no estuvo del lado del conjunto verdolaga. Además, en la serie el reconocido Edwin Cardona falló dos penales en el estadio Atanasio Girardot y recibió cientos de críticas por parte de la afición.

Aún así, Alexis Henríquez confía en el ‘10’ de Atlético Nacional y por él le volvería a dar la pelota si se da nuevamente un penal en el Morumbí.

“Ninguno, que se respeten los jugadores de Nacional, tienen la pegada de él. Falló, como han fallado más grandes que él, eso pasa en el fútbol, desafortunadamente le pasó a él, que ha ganado muchos títulos. Pero si se da, ojalá lo patee”, añadió.

Edwin Cardona en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional