"Tembló mi cama, el piso, estoy nervioso, quiero irme a casa": futbolista Gilmar Bolívar en Ucrania

El futbolista colombiano Gilmar Bolívar , quien juega con el Karpaty Halych de la segunda división de Ucrania , habló en Mañanas BLU sobre la invasión rusa. El deportista, que llegó a Europa desde las divisiones inferiores del Atlético Nacional, se mostró bastante preocupado por el desarrollo del enfrentamiento bélico.

"Bastante preocupado, la verdad. Tengo tres semanas acá. Estoy viendo que la gente empezó a salir, por lo menos en la ciudad en la que estoy. El ataque fue en Kiev , pero se escucha que va a correr rápido. Estoy en Neopolis, en el apartamento que me brindó el equipo. Tembló, sentí que tembló hace media hora, tembló mi cama, el piso, estoy nervioso . Vivo solo, siempre he estado solo, primeramente con Dios, pero este camino me ha tocado solo", contó el deportista.

Bolívar reconoció que fue advertido de no ir a Ucrania, pero dijo que asume la responsabilidad de sus actos. "Yo soy muy apasionado por lo que hago y vivo del fútbol", comentó.

" Me advirtieron claramente de que la situación estaba presente y que lo que está sucediendo al día de hoy podía pasar. Asumí la responsabilidad y tomé el riesgo", dijo el volante, quien aseguró que decidió partir a Ucrania por perseguir su sueños.

De acuerdo con el deportista, los entrenamientos fueron cancelados y desde el equipo se le pidió a los jugadores permanecer en las viviendas. Además, sostuvo que que su objetivo es regresar a Colombia debido a la situación de crisis que afronta Ucrania .

"Ya cancelaron todos los entrenos, tomaron todas las medidas de prevención, estar en casa, pero yo quiero irme a mi casa , estoy buscando la manera de salir. Lo estoy hablando con mi empresario, con mi familia, porque es lo mejor, lo más conveniente en estos momentos. Aparte estoy solo, entonces a la hora de algo no sabría cómo proceder. En este momento es difícil sentir tranquilidad por la guerra, es difícil que algo lo calme a uno en este momento", complementó.

Escuche a Gilmar Bolívar, quien se encuentra en Ucrania en medio de la invasión rusa, en entrevista con Mañanas BLU: