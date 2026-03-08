Título del Cruzeiro, manchado por batalla campal con Atlético Mineiro: patadas y puños

La final del Campeonato Mineiro se vio opacada por una batalla campal que protagonizaron los futbolistas de Cruzeiro y Atlético Mineiro en la noche de este jueves, 8 de marzo. En la transmisión oficial quedó registrado cómo los jugadores usaron sus pies y puños para agredirse entre ellos, cuando solo faltaban segundos para terminar los minutos de adición del segundo tiempo.

Todo comenzó por un toque entre el portero Everson y el volante Christian en un ataque del Cruzeiro. Al guardameta no le gustó lo que sucedió con su rival y procedió a tumbarlo al piso con un golpe con uno de sus hombros. Esto fue el detonante para que todos los futbolistas que estaban dentro y fuera de la cancha se enfrascaran en un "toma y dame".

De hecho, unas de las imágenes que más llamó la atención fueron las patadas que lanzaron los históricos del fútbol brasileño Hulk y Cássio Ramos a otros jugadores del Cruzeiro, cuando ya el partido lo estaban perdieron por la mínima y se les escapaba la opción de repetir el título obtenido el año pasado.

En videos de la transmisión por televisión de pudo observar cómo los integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos tuvieron que ingresar a la cancha para mediar y calmar los ánimos de esta batalla campal que opacó esta final brasileña.

Pasaron varios minutos para que el árbitro central del partido informara que el compromiso dejó de estar suspendido a finalizado y así otorgarle el título al Cruzeiro, pues ya estaban en ventaja en el marcador con el gol del delantero Kaio jorge.

El más ganador

Tras la violencia por parte de los protagonistas del fútbol, el equipo más ganador del Campeonato Mineiro sigue siendo el Atlético Mineiro con 50 títulos, seguido del Cruzeiro con 38 y cerrando el podio está el América Mineiro con 16.