En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Título del Cruzeiro, manchado por batalla campal con Atlético Mineiro: patadas y puños

Título del Cruzeiro, manchado por batalla campal con Atlético Mineiro: patadas y puños

Unas de las imágenes que más llamó la atención fueron las patadas que lanzaron los históricos del fútbol brasileño Hulk y Cássio Ramos a otros jugadores del Cruzeiro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad