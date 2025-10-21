En vivo
Crisis diplomática con EEUU
Álvaro Uribe
Andrés Carne de Res
Amazon

Martes de goleadas: así fue la jornada de la Champions League este 21 de octubre

Martes de goleadas: así fue la jornada de la Champions League este 21 de octubre

El Arsenal humilla al Atlético de Madrid 4-0, mientras que el PSG destronó al Bayer Leverkusen 7-2.

Futbolistas del Arsenal.jpg
Futbolistas del Arsenal //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

La tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League de este martes estuvo marcada por goleadas, entre las que se destacan las hechas por el Arsenal al Atlético de Madrid y por el Paris Saint-Germain (PSG) al Bayer Leverkusen.

Arsenal 4 - 0 Atlético de Madrid

El Arsenal no tuvo piedad y humilló al conjunto colchonero en Londres con un duro 4-0. El equipo de Diego Pablo Simeone, con este triunfo, mantiene sus triunfos (tres de tres), con ocho goles a favor y cero en contra en la fase de grupos.

PSG 7 - 2 Bayer Leverkusen

El PSG de Luis Enrique ganó, gustó y goleó, aplastando 7-2 al Bayer Leverkusen en el BayArena. Los franceses se llevaron una goleada inolvidable.• Los goles del conjunto parisino fueron anotados por Wiliam Pacho (el primero en el minuto seis), un doblete de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmané Dembelé (quien ingresó en el minuto 66 y es el último Balón de Oro), y Vitinha, quien puso el 7-2 definitivo en el minuto 90.

Los dos goles del equipo alemán fueron anotados por Aleix García, el primero de ellos de penal.

Newcastle 3 - 0 Benfica

El Newcastle goleó al Benfica, dejándolo sin unidades en la fase de grupos. Los portugueses perdieron en territorio inglés en la fecha 3 y el colombiano Richard Ríos regresó a la titular de Benfica y jugó los 90 minutos en la derrota.

El Newcastle ganó tres puntos de oro para situarse en lugares de clasificación con 6 puntos, mientras que el Benfica vive un momento complejo al no sumar ninguna unidad en tres juegos.

