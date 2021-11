Me preocupa Colombia de local: preparador físico Hernando Arias sobre partido con Paraguay

Hernando Arias, preparador físico del Deportivo Cali, habló en Blog Deportivo sobre la posición de la Selección Colombia en la tabla de clasificación de cara al Mundial. Además, dio su opinión sobre el partido que se avecina en el estadio Metropolitano de Barranquilla con la Selección de Paraguay .

Arias dijo que uno de los aspectos que más le preocupa del combinado nacional para el juego con la selección guaraní es lo futbolístico de local.

Le puede interesar: Deportes, series y entretenimiento: clic aquí y suscríbase a Star+

"Futbolísticamente me preocupa Colombia de local. Ayer fue mejor partido que el de Barranquilla con Brasil. La clave está en que levantemos jugadores, tenemos muchos en un mejor nivel y otros no. Hay jugadores de Colombia que no están tan bien de manera deportiva", afirmó Arias.

"La clave está en ganar de local. Lo de ayer fue normal. Hay un poquito de incertidumbre con ese tema. A Chile lo veo con el calendario más complicado. El equipo que tiene una leve ventaja ahora no la tiene tan fácil", explicó el preparador físico.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: