Mejoramos mucho en la posesión de la pelota: Torres sobre partido del América

En Blog Deportivo habló el director Técnico de América de Cali, Hernán torres, sobre el encuentro entre el cuadro escarlata y los aseguradores en el estadio El Campín: las dificultades que tuvo el equipo en el primer tiempo y posteriormente el triunfo.



“Los muchachos asimilaron el mensaje, lo acataron y creo que América tiene jugadores técnicos para poner la pelota al piso”, señaló.



También aseguró que el equipo ha mejorado mucho en la posesión de la pelota, en jugar uno o dos toques y no dejar que La Equidad presionara.



“Sabíamos que Equidad nos iba a controlar e iba a tener a sus volantes externos controlando a Angulo y a Iván y tuvimos que romper por la mitad con Arboleda”, recordó.



Asimismo, destacó que en el primer tiempo se estaban haciendo pases largos y que La Equidad ganó mucho y América no tenía el control de la pelota.



Mencionó que “Hace mucho tiempo no venía al Campín y me siento muy feliz de ver el estadio lleno y eso es grandioso para nosotros, para los jugadores, para el cuerpo técnico, sobre todo para mí por tan lindas experiencias en este escenario y es muy gratificante”.



Dijo también que, aunque aún no es pertinente mencionar el porcentaje exacto de evolución del equipo, resaltó que hay que seguir mejorando y no conformarse.