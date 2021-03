Regreso triunfal: Roger Federer le ganó a Daniel Evans tras estar 13 meses fuera de las canchas

El tenista suizo Roger Federer tuvo un regreso triunfal en Doha, tras 13 meses alejado de las canchas por lesión, superando este miércoles al británico Daniel Evans por 7-6 (10/8), 3-6 y 7-5.

El actual número 6 del ranking ATP, que en agosto cumplirá 40 años, no dio muestras de debilidad física en una batalla épica de dos horas y media frente al número 28 de la clasificación mundial y en la siguiente ronda se medirá al georgiano Nikoloz Basilashvili (N.42).

"Uno se siente bien por estar de regreso; por estar aquí sin mirar si gano o si pierdo", declaró tras el partido el vencedor de 20 torneos del Gran Slam (un récord que comparte con el español Rafael Nadal).

"Ha sido un gran encuentro. En las últimas semanas habíamos jugado juntos más de 20 sets", explicó Federer respecto a Evans, que curiosamente fue el compañero elegido por el suizo para entrenarse durante las dos semanas de cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID.

Respecto a su estado físico, Federer explicó: "Con el cansancio, uno no sabe si es la musculatura u otra cosa, pero lo importante es cómo me voy a encontrar mañana. Ha sido un camino largo y difícil, es un enorme desafío regresar a mi edad, pero merecía la pena, porque he jugado un buen encuentro".

Contra Evans, el suizo pareció algo agarrotado durante gran parte del partido, pero dio la impresión que más por el miedo a lesionarse que por estar realmente dolorido.

Rodilla operativa

Y su manera de sacar confirmó que su rodilla está operativa. El servicio le permitió a Federer mantenerse en el partido en los momentos complicados, sobre todo porque en los intercambios largos casi siempre era Evans el que salía victorioso.

El inmenso campeón salió en el último set y pese a perder una primera ocasión de cerrar el partido con una bola y 5-4 a su favor, concluyó con un preciso golpe de revés a la línea al que no pudo llegar el británico.

Fue el primer partido de Federer después de trece meses de ausencia de las canchas y dos operaciones de rodilla.

El último encuentro oficial que había disputado el tenista originario de Basilea era la semifinal del Abierto de Australia de 2020, que perdió ante el serbio Novak Djokovic.

Después, Federer decidió someterse a una artroscopia en la rodilla derecha, que le molestaba desde hacía tiempo.

La suspensión del circuito ATP por la pandemia del COVID-19 y una segunda artroscopia en la misma rodilla, en mayo, llevaron a Federer a una larga ausencia en la competición, que terminó por fin este miércoles.