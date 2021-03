Si las Eliminatorias de marzo se aplazan, ¿peligraría la Copa América?

Tras la penumbra que hay detrás de la realización de la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022 y la postura de algunos de los técnicos de los clubes europeos de no prestar a los futbolistas debido a la cuarentena que tendrían que hacer al volver, por ejemplo, a Inglaterra, muchas preguntan surgen que generan inquietud con los demás torneos.

Este es el caso de la Copa América que está prevista para que se dispute el próximo 11 de junio, pero si las Eliminatorias no se concretan y se aplazan, entonces ¿peligraría también su realización?

“Eso no está en negación ni discusión, la Copa América es fecha de Conmebol como también en esa misma fecha es para la UEFA jugar la Euro Copa, y la Fifa sabe que no tiene que meterse”, aclaró Juan José Buscalia en Blog Deportivo.

Además, comentó que Fifa tendría listo un plan para no afectar estas competiciones en Sudamérica, pues no cabe la posibilidad que se afecten las fechas de la Copa América.

“En ningún punto el eje de negociación es la fecha de Copa América. Estaríamos con la soga al cuello porque no hay lugar, pero Fifa ya tiene algo: que si no se juega en marzo no se recupera en Copa América y jugar triple fecha, ahí tendrían que negociar con los clubes”, explicó.

“La manera de jugar la fecha de marzo es que los clubes cedan a los futbolistas 48 horas más, es decir, 11 días y no nueve, es la única que queda”, agregó Buscalia.

Además, según recalcó, los dirigentes de la Conmebol “tienen programada una fecha de Eliminatorias tres días antes de que arranque la Copa América, en los primeros días de junio se juegan y después viajan a Colombia y Argentina los seleccionados”.