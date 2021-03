Si se juegan Eliminatorias es porque dirigentes aceptan que no les cedan jugadores: Blog Deportivo

La jornada cinco de las Eliminatorias a Catar 2022 sigue siendo incierta, pues algunos de los técnicos de los equipos en Europa se siguen oponiendo a prestar a los jugadores para disputar las fechas de las Eliminatorias Sudamericanas , esto mientras que las leyes en Inglaterra por el COVID-19 se mantienen.

Este es el caso del entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, quien afirmó que no dejará ir a sus jugadores con las selecciones en marzo si a la vuelta al Reino Unido tienen que hacer cuarentena.

"No tenemos que dejar a los jugadores irse y todos los clubes acordamos que no podemos dejar que se vayan y que luego hagan una cuarentena de 10 días", dijo Klopp en conferencia de prensa.

Al respecto, Juan José Buscalia comentó en Blog Deportivo , que la reunión de la Fifa para resolver esta situación se aplazaría para el viernes por problemas de agenda y agregó que aún no se sabe con seguridad si las fechas se jugarán.

“La reunión no es mañana, podría ser el viernes, pero Infantino, aparentemente, tiene problemas de agenda porque tiene una reunión. Nadie sabe a esta hora si se juega o no la fecha de Eliminatorias, lo que no va a pasar es que Inglaterra ceda a los futbolistas”, contó.

“Si se juega la fecha de Eliminatorias es porque los dirigentes de Sudamérica aceptan que no les cedan a los jugadores de la Premier League, de Alemania es más negociable”, continuó.

Escuche la información completa en el audio adjunto: