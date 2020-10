Tuve la mala suerte que fue con el número uno: preparador físico que discutió con Messi en partido

En el partido entre las selecciones de Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022 , donde ‘La Albiceleste’ ganó 2-1, se presentó una fuerte pelea entre los jugadores al finalizar el partido.

Lo que generó mayor polémica tras el cruce de palabras entre ambos equipos, fue la discusión entre Lionel Messi y Lucas Nava, preparador físico de la Selección de Bolivia.

Nava pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre esta situación que lo ha puesto en medio de las críticas y el ojo público, pues según comentó, ha recibido amenazas, por lo que considera fue un mal entendido.

“No me imaginaba semejante repercusión, insultos, amenazas. No era lo que yo quería sinceramente, cuanto menos sepan de un preparador físico de un equipo de fútbol, es mejor”.

El preparador físico contó cómo se dio la pelea entre él y el astro argentino. Aseguró que no intentaba generar una pelea, por el contrario, quería evitar sanciones en los equipos.

Lo primero que hice al ver lo que estaba sucediendo una vez terminado el partido, fue ir a separar a los jugadores para que no hubiese ninguna expulsión. En ese intento se generó un mal entendido. Yo lo tomo como algo del partido, las revoluciones estaban a mil reveló nava.

Publicidad



Sobre su relación con el ‘10’ de Argentina, explicó que es su admirador, incluso, su hijo menor lleva el nombre del jugador.

“Lo tomo como parte de la jerga del fútbol, pero hace mal, uno tiene hijos y eso fue lo que peor me puso. Tuve la mala suerte que la discusión fue con el número uno, que lo admira todo el mundo, por eso mi hijo más pequeño lleva su nombre. Son malos entendidos que pasan en el fútbol”, agregó.

“Sería incapaz de irme a pelear con Leo, como argentino lo admiro.} Hoy me toca trabajar en la Selección de Bolivia, pero antes de estar aquí, siempre fui el hincha número uno de Messi”, dijo Nava.

Por último, el preparador físico contó que Lionel Messi lo acusó de haber estado gritando durante el juego, lo cual desmintió.

“Él me dijo que yo estuve gritando todo el partido y pudo haber sido otro, él pudo pensar que fui yo y se la agarró conmigo. Hay algo que no se ve, yo le dije: Leo tranquilo ya está, ya ganaron”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:

Publicidad