Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Acopi tras aumento del salario: "Analizando medidas para mipymes como alivios tributarios"

Acopi tras aumento del salario: “Analizando medidas para mipymes como alivios tributarios”

La asociación advirtió que el alza en los costos laborales está empujando a miles de micro y pequeñas empresas a tomar decisiones límite como recortes de personal, tercerización de servicios y no renovar contratos.

