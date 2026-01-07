Acopi tras aumento del salario: “Analizando medidas para mipymes como alivios tributarios”

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, advirtió que el reciente aumento del salario mínimo configura una política incompleta que está elevando de manera significativa los costos laborales sin que exista un incremento en la productividad, lo que estaría llevando a un panorama crítico para las mipymes durante este año.

Según el gremio, el impacto del ajuste salarial ya comenzó a sentirse en las 1.650.000 micro, pequeñas y medianas empresas que operan en el país, las cuales representan cerca del 97 % del tejido empresarial colombiano. Acopi alertó que los recortes de personal, ya están en marcha y que muchos contratos a término fijo podrían no ser renovados debido a que el incremento real en los costos no se limita al 23,7 %, sino que alcanza cerca del 30 % al sumar los costos no salariales y otros valores indexados al salario mínimo.

La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, señaló que las empresas, especialmente las micro y pequeñas, han comenzado a revisar los ajustes en planta. Además, indicó que los empresarios están evaluando despidos y ajustes en sus plantas de personal, y que incluso se está optando por la tercerización de servicios como alternativa para reducir costos, advirtiendo que esta situación también podría afectar a quienes apenas inician su vida laboral, como los practicantes.

Salario mínimo Foto: Bluradio

Ospina explicó que el desbalance entre el incremento de los costos laborales y la productividad está profundizando las dificultades financieras de las empresas. Como ejemplo, mencionó el caso del sector educativo, donde los colegios solo tienen autorización para aumentar las matrículas entre un 7 % y un 8 %, mientras deben asumir incrementos salariales cercanos al 30 %, lo que genera un desfase que pone en riesgo su sostenibilidad.



¿Alivios para mipymes?

Desde Acopi reiteraron que enero y febrero serán meses clave para que las mipymes realicen ajustes internos. La asociación confirmó que ya se llevó a cabo una primera reunión con el Gobierno nacional, en la que se comenzaron a analizar alternativas como alivios tributarios y créditos blandos para mitigar el impacto del aumento salarial.



Finalmente, el gremio hizo un llamado a las micro y medianas empresas a revisar y ajustar sus presupuestos con el fin de evitar cierres, mientras se espera que en las próximas semanas continúen los diálogos con el Ministerio de Trabajo para buscar soluciones que protejan el empleo y la estabilidad empresarial.