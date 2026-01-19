Advierten a quiénes deben declarar renta en 2026: por estos errores le podría salir más caro

La temporada de impuestos suele generar más nervios de los necesarios y, para muchos colombianos, la declaración de renta termina siendo un dolor de cabeza. Con la mirada puesta en 2026, expertos en temas tributarios están lanzando una advertencia clara: cometer errores comunes puede salir mucho más caro de lo que se cree, en multas, intereses y dolores de cabeza con la DIAN.

Tras el proceso del año gravable 2025, quedó en evidencia que miles de contribuyentes siguen repitiendo fallas básicas. Carlos Neira, socio de Impuestos y Servicios Legales de KPMG, insiste en que una buena planeación puede marcar la diferencia entre cumplir sin líos o enfrentarse a sanciones innecesarias .



¿Quiénes deben estar atentos a declarar renta en 2026?

Uno de los errores más frecuentes es asumir que la obligación se mantiene igual cada año. Haber declarado en 2025 no significa que automáticamente deba hacerse en 2026, y lo contrario también aplica. Los topes de ingresos, patrimonio, compras con tarjeta, consignaciones y consumos cambian cada año, por lo que es clave revisar si se cumplen las condiciones que fija la DIAN antes de sacar conclusiones .

Este punto suele pasar desapercibido, especialmente para quienes tuvieron cambios laborales, ingresos variables o nuevas fuentes de dinero durante el año.

Guardar todas las facturas para declarar renta Freepik

Errores comunes que pueden generar multas y sobrecostos

Dejar todo para última hora sigue siendo una mala costumbre muy extendida. Armar la declaración a contrarreloj aumenta el riesgo de errores, omisiones y sanciones por correcciones o extemporaneidad. A esto se suma el olvido de ingresos adicionales como arriendos, trabajos independientes, comisiones, rendimientos financieros o ganancias ocasionales, que la DIAN detecta fácilmente gracias a los cruces de información .

Otro punto crítico es ignorar deducciones y beneficios tributarios. Muchos terminan pagando más impuestos de los necesarios por desconocer deducciones por dependientes, intereses de vivienda, aportes voluntarios a pensiones o cuentas AFC. No se trata de evadir, sino de usar correctamente lo que permite la ley.



Diligenciar mal la información, ya sea por datos mal digitados o diferencias con los certificados.

No conservar los soportes, pese a que la DIAN puede solicitarlos hasta cinco años después.

Omitir ingresos adicionales que luego resultan fáciles de rastrear.

Claves para evitar problemas con la DIAN

Errores en la digitación de datos, diferencias frente a los certificados o fallas en la identificación del contribuyente son causas frecuentes de requerimientos oficiales. Además, no conservar los soportes es un riesgo serio: la DIAN puede solicitarlos hasta cinco años después, y no tenerlos deja al contribuyente sin defensa posible .

Los especialistas coinciden en que anticiparse, organizar la información con tiempo y buscar asesoría cuando sea necesario no solo evita sanciones, sino que ayuda a tomar mejores decisiones financieras durante el año. De cara a 2026, la consigna es clara: prepararse con calma sale mucho más barato que improvisar.