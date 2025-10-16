En vivo
Economía

Se normaliza la importación de gas natural del país tras una semana

La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, confirmó que reinició sus operaciones en la tarde de este jueves.

SPEC confirmó que trabajos de mantenimiento se realizaron
SPEC confirmó que trabajos de mantenimiento se realizaron según cronograma
Foto: @SpecLng
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Después de siete días, cinco de mantenimiento programado y otros dos de contingencia, se normaliza la importación de gas natural del país.

Este jueves, 16 de octubre, reinició operaciones Spec, la planta de importación de gas natural de Cartagena.

La compañía informó que el período de estabilización de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación va a continuar hasta la medianoche de este jueves, con el fin de lograr la capacidad disponible de regasificación en la terminal.

SPEC LNG INFORMA RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE REGASIFICACIÓN
Spec en Cartagena

La falta de en el mercado colombiano desnudó la falencia en el suministro de gas. Como consecuencia de esa falla, Ecopetrol se vio obligada a reducir su producción, no solamente de petróleo, sino también de diésel y gasolina.

Grandes industrias han reportado también reducciones en su capacidad de producción por cuenta de la dificultad para conseguir gas. Otras, en cambio, han tenido que acudir a sustitutos de combustible más caro para operar.

El Gobierno, sin embargo, insiste en que nunca hubo racionamiento de gas.

