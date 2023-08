Aumento en el precio de gasolina: Asociación de Camioneros pide al Gobierno “cumplir su palabra”

Se viene otra gran marcha, pero esta vez de carros particulares, taxistas, motociclistas, volqueteros y transporte de carga. Se movilizarán este 28 de agosto contra el alza de la gasolina ; su principal argumento es que no es cierto que los incrementos están afectando a los más ricos, por el contrario, consideran que es al pueblo al que en realidad están asfixiando.

“Hay un argumento que ha dicho mucho este Gobierno, que esto solo afecta a los ricos, a las clases de las audis de las toyotas. Eso la gente ya no lo cree porque ya lo está sintiendo en su propio bolsillo (…) Eliminarlo (el subsidio) es una medida regresiva porque le pesa más al bolsillo de los pobres que a los ricos”, dijo en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, la representante Jenniffer Pedraza.

Al respecto también habló el ingeniero y profesor Sergio Cabrales, quien tiene 20 años de experiencia en el sector de hidrocarburos . Según señaló, comparte el argumento de que la afectación no solo es “a los ricos” de Colombia, pero, aclaró, tiene otra perspectiva frente a las posibles soluciones para que este aumento no sea tan drástico.

“La discusión sobre la estructura de los precios la podemos dar por esa parte de los impuestos, porque no se van a tocar y si solo se piensa en mantener esa misma estructura, llevarlo a paridad internacional, lo que se le para a Ecopetrol, y con el fondo evitar que subsidien”, indicó.

Sobre los subsidios, recalcó que el Gobierno los puede dar y eso “no está mal”, pero lo que no se puede es que Ecopetrol de subsidios directamente, porque no es una empresa completamente del Estado. Así, subrayó que hay que pensar bien una restructuración.

Al debate también se unió Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, quien mencionó el gremio saldrá a manifestarse “en apoyo a todos los colombianos” que usan el combustible diario.

“Nosotros también estamos creando, creo que el martes ya lo tenemos definido, un grupo técnico para llamar al Gobierno. Él (presidente Gustavo Petro) hizo un compromiso con nosotros entonces, decirles, cumplan su palabra”, aseveró Medrano.

Añadió que marcharán pacíficamente siguiendo la ley, bajo la idea de que no pueden dejar que sigan aumentando los precios del combustible que, como el Gobierno ya ha explicado, se da para estabilizarlo tanto en el país como a nivel internacional.

