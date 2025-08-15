Bolívar: "Reunión con embajador de EEUU fue un salón de quejas contra Petro, como ante un profesor"

El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, describió como un “salón de quejas” la reunión sostenida con el embajador de Estados Unidos, Jhon McNamara, y congresistas norteamericanos de origen colombiano, en la que participaron varias figuras políticas nacionales. Según el aspirante, algunos asistentes presentaron al país como una “dictadura” y responsabilizaron al presidente Gustavo Petro de casos judiciales de alto perfil, lo que lo llevó a intervenir para “desmontar alarmismos”.

“Parecía un salón de clase donde los alumnos le ponen quejas a un profesor”, afirmó Bolívar, refiriéndose al tono de los señalamientos contra el Gobierno colombiano.

Contexto de la reunión

El encuentro, realizado en Cartagena, contó con la presencia de los congresistas estadounidenses Rob Menéndez, Juan Carlos Gallego y Bernie Moreno, además de las figuras políticas colombianas Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, María Fernanda Cabal y el propio Bolívar. El objetivo, según el precandidato, era conocer cómo se proyectarían las relaciones bilaterales en caso de que alguno llegara a la Presidencia en 2026.

Gustavo Bolívar, María Fernanda Cabal, Claudia López, Juan Daniel Oviedo y Vicky Dávila, precandidatos que se reunieron con la delegación de Estados Unidos. Archivo particular

Bolívar explicó que el embajador McNamara expresó que los invitados “tenían posibilidades reales de ganar” y buscaban entender las posturas de cada uno frente a la relación Colombia–Estados Unidos.

“Ellos querían conocer cómo fluirían las relaciones bilaterales en caso de que alguno fuera presidente”, relató Bolívar.

Acusaciones contra Petro y respuesta de Bolívar

Durante la reunión, aseguró el precandidato, varias intervenciones giraron en torno a supuestas intenciones de Petro de perpetuarse en el poder. Bolívar negó categóricamente tales afirmaciones y reiteró que el mandatario entregará el cargo el 7 de agosto de 2026.

“Si eso fuera cierto, ni ellos serían candidatos ni yo estaría en campaña”, dijo. “El Presidente ha sido muy claro en que entregará el poder como corresponde”.

El exsenador también rechazó acusaciones que vinculaban a Petro con el asesinato del joven Miguel Uribe o con la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. Según él, se trató de procesos judiciales sin intervención del actual gobierno, algunos incluso iniciados durante la administración de Iván Duque.

Preocupación de EE. UU. y referencia a Venezuela

Bolívar reconoció que, con el antecedente de Venezuela, Washington mantiene una sensibilidad especial ante eventuales crisis democráticas en Sudamérica. Sin embargo, sostuvo que su intervención sirvió para ofrecer tranquilidad a los representantes estadounidenses.

“Aquí no hay dictadura, es un país netamente capitalista que crece, con utilidades históricas para grandes grupos económicos”, aseguró. El precandidato señaló que empresas como Avianca, Sura y Grupo Éxito han registrado sus mejores resultados en años, lo que desmiente versiones de crisis estructural.

Diferencias entre candidatos

La reunión no estuvo exenta de tensiones. Según Bolívar, al final se produjo un intercambio verbal entre Claudia López y Vicky Dávila. López habría reiterado su rechazo a los “extremos políticos”, mientras Dávila le recordó su apoyo previo a Petro, cuestionando su autoridad para pronunciarse en ese sentido.

“Fue un momento al finalizar la reunión, pero no pasó a mayores”, minimizó Bolívar.

Decisión pendiente sobre Congreso Empresarial

En otro tema, Bolívar se refirió a su posible asistencia al Congreso Empresarial Colombiano, en el que participará el presidente Petro. Dijo estar evaluando si su presencia podría interpretarse como oportunismo político ante la cancelación de ministros y la ausencia del jefe de Estado.

“Me encantaría ir para recordarles a los empresarios que el país no está tan mal como se pronosticaba y que su crecimiento se debe en parte a las alzas salariales que han impulsado el consumo”, declaró. El precandidato afirmó que tiene poco tiempo para decidir, pero destacó la importancia de mantener un diálogo con el sector privado.