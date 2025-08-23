Revelan el truco para que salga más barato el impuesto: hijos le ahorrarían buena plata

El calendario de la DIAN sigue generando preocupación entre miles de colombianos que deben presentar la declaración de renta este mismo año, la cual corresponde al periodo gravable del año 2024. Este ejercicio suele generar preocupación entre los ciudadanos, pero por fortuna para muchos hay una manera que podría representar una rebaja importante.



¿Cuándo se debe declarar la renta?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ya estableció fechas para los pagos y recordó que, en el año 2025, están obligadas a declarar renta todas las personas que, debido a algunos topes de ingresos, así como de patrimonio, consumos o movimientos financieros, superen los 65,8 millones de pesos en ingresos brutos al año o tengan un patrimonio igual o superior a los 211 millones de pesos.

Los plazos para presentar la declaración arrancaron desde el pasado 12 de agosto y se extenderán hasta el 24 de octubre de 2025. Eso sí, todo dependerá de los últimos dos dígitos en la cédula o NIT, sin el dígito de verificación.

Impuestos que deberá pagar en agosto Foto: ImageFX

Cómo pagar menos impuesto de renta

Existe una manera para que el Estatuto Tributario no golpee tan fuerte y se pueda recibir una reducción mensual de hasta el 10 % de los ingresos brutos. Este beneficio aplica por concepto de dependiente, en el cual se incluyen los hijos y otros familiares que dependan económicamente de la persona. Estos descuentos tienen un límite de 32 UVT al mes, es decir, alrededor de 384 UVT al año (unos 18 millones de pesos) para el periodo gravable de 2024.

En el esquema de dependiente, los hijos representan el mayor beneficio, pues, de acuerdo con la DIAN, se deben incluir tres casos:

Hijos menores de 18 años.

Hijos entre 18 y 23 años que estén estudiando en instituciones reconocidas por el ICFES o en programas técnicos acreditados.

Hijos mayores de edad que dependan económicamente de sus padres por condiciones físicas o psicológicas certificadas por Medicina Legal.

Adicionalmente, la norma expone que familiares como cónyuge, padres o hermanos, siempre y cuando estén en situación de dependencia económica y se cumplan los requisitos exigidos por la ley, también pueden ser incluidos.



Así puede ahorrar en el impuesto

Para ahorrar en el pago de impuesto con la DIAN, existen dos alternativas que permiten reducir la carga:

Publicidad

1. La primera, establecida en el artículo 387 del Estatuto Tributario, corresponde al 10 % de los ingresos brutos por rentas de trabajo, sin superar el tope de 32 UVT mensuales.

2. La segunda, del artículo 336, permite deducir 72 UVT adicionales (unos 3,3 millones de pesos) por cada dependiente y hasta un máximo de cuatro.

Lo más interesante es que estas deducciones pueden combinarse. En otras palabras, un contribuyente con varios hijos u otros dependientes económicos puede acogerse a ambos artículos y lograr un alivio significativo en el cálculo final de su impuesto.