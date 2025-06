Usuarios no podrán sacar plata de Nequi; app avisa cuándo será

Las plataformas digitales se han convertido en una herramienta crucial en el día a día de los colombianos. Apps como Nequi o Daviplata han tomado relevancia entre los ciudadanos, quienes las usan para darle mejor manejo a su dinero, pues les permite hacer pagos, transferencias e incluso ahorros.

Por tal motivo, Nequi recientemente confirmó una nueva herramienta que le permitirá a los empresarios recibir pagos de manera más práctica y sin la necesidad de hacer gastos en tecnología, como datáfonos.

En una alianza con Wompi, la pasarela de pagos del Grupo Bancolombia, Nequi lanzará un nuevo servicio que le permitirá a los comerciantes recibir pagos por medio de tarjetas débito, crédito, código QR y hasta enlaces de pago.

Este es un servicio perfecto para quienes usan sus redes sociales como medio de ventas.

Adicionalmente, Nequi también ofrece créditos con montos de hasta $10 millones, con plazos de hasta 36 meses y con la posibilidad de tener hasta 15 créditos activos simultáneamente.

Nequi y Wompi se unen para dar créditos a empresarios

Pero mientras se habilitan estas nuevas herramientas, la aplicación tendrá un cese en su funcionamiento.

Nequi dejará de funcionar por un tiempo

De acuerdo con lo revelado por la plataforma financiera, en pro de la búsqueda de mejorar sus servicios y el funcionamiento adecuado de la aplicación, Nequi ha programado una actualización para el próximo lunes 9 de junio.

Según la entidad, este proceso se llevará a cabo durante una franja horaria que no afecte en gran medida a sus usuarios, por lo que tendrá lugar entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m.

Por lo tanto, durante este tiempo no habrá ingreso a la app Nequi de forma temporal, para que el equipo pueda llevar a cabo las actualizaciones necesarias.

¿Por qué Nequi se actualiza tanto?

Si bien es cierto que Nequi es una de las plataformas más utilizadas por los colombianos, justamente pensando en su bienestar es necesario realizar acciones que puedan ayudar a tener una mayor estabilidad y una tecnología a la vanguardia.

Debido a la importancia que tiene Nequi en el día a día de los ciudadanos, por ello avisan con días de antelación sobre las jornadas de mantenimiento de la plataforma, para reducirle el impacto económico a sus usuarios.