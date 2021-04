“Cierre los ojos y póngase la mano en el corazón”: MinHacienda explica la reforma tributaria

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, defendió el proyecto de reforma tributaria que presentó este jueves el Gobierno al Congreso, ya que según él ayudará a disminuir la pobreza extrema, combatir el fenómeno del desempleo y ayudar a la recuperación de la economía que cayó en la pandemia.

“Hay una decisión que hay que tomar y cada cual cerrará los ojos, se pondrá la mano en el corazón y se preguntará qué tan solidario está dispuesto a ser, de verdad y a la hora del té”, dijo Carrasquilla.

"Esta es una propuesta que tiene un enorme componente social. Entre más sacrifiquemos de nuestra parte, mejores serán las posibilidades de hacer política social", agregó.

De acuerdo con Carrasquilla, el Gobierno tiene disposición de analizar uno a uno los reparos al proyecto, en un marco de respeto.

"Vendrá el debate y estamos por supuestos dispuestos a recibir la información relevante y lo vamos a hacer con todo el respeto", sostuvo.

¿Qué cambiará en el IVA con la reforma tributaria?

Según el ministro de Hacienda, la meta del Gobierno es eliminar de cualquier carga tributaria a la población más pobre del país y el IVA busca expandir el universo de los bienes gravables con el tributo para que esto pueda ser realidad.

“Actualmente, más o menos del valor total tranzado en el país, el 39% es gravado con IVA. El otro 61%, no. No proponemos irnos a comprar con nuestros vecinos latinoamericanos. Ellos no graban el 39%, ellos graban el 52% de ese universo de bienes y servicios”, declaró el funcionario.

“Los países avanzados gravan más o menos el 56%. Nosotros solamente estamos buscando expandir del 39% al 43%”, agregó.

¿Por qué se impondrá IVA del 19% a servicios públicos a estratos 4, 5 y 6?

Según Carrasquilla, se eliminará el subsidio cruzado, por lo que no necesariamente el usuario del servicio se verá perjudicado.

“El estrato 6, que no solo paga el costo de sus servicios públicos, sino un impuesto implícito cuyo destino es el subsidio a los estratos 1, 2 y 3, ellos comprenden muchísimo más de la mitad de la población”, sostuvo.

¿Desde qué salario o ingreso mensual se empezaría a pagar impuesto a la renta?

Frente a la propuesta de poner a pagar impuesto de renta en 2023 a quienes ganan más de $2,9 millones al mes, el funcionario aseguró que quienes ganan $2,5 millones al mes están en la parte más alta de la distribución del ingreso en Colombia.

“El concepto de clase media es discutible”, dijo el funcionario.

“(Ganar) $2.500.000 al mes ubica a la persona en la parte más alta de la distribución del ingreso”, agregó.

Según Carrasquilla, la discusión sobre la ampliación de la base gravable para el impuesto de renta a personas naturales debe tener en cuenta la disparidad de los ingresos en Colombia.

“Sí miramos nuestra distribución del ingreso, ruego que entendamos que estamos en Colombia, donde esta empieza en cero. El 10 % del país vive con ingresos del orden de los $ 300.000 mensuales al hogar. La inmensa mayoría del país tiene ingresos inferiores a un millón de pesos”, indicó el funcionario.

¿Cuánto subirá la gasolina tal y como se plantea en la reforma tributaria?

“Los precios de la gasolina en nuestro país son muy bajitos, comparados con el resto de países de América Latina”, aseguró Carrasquilla.

De acuerdo con la propuesta del Gobierno, el IVA a los combustibles pasaría del 5% al 19%.

La iniciativa además abre la posibilidad para que concejos de municipios ubicados en zonas de frontera puedan optar entre la tarifa municipal para zonas de frontera establecida en la tabla del artículo o la adopción de una tarifa diferencial de $114 por galón de gasolina corriente y de $426 por galón de gasolina extra.

¿Qué cambios habrá en impuestos de vehículos?

La iniciativa gubernamental plantea gravar los vehículos automotores nuevos, usados y los que estén temporalmente en el territorio nacional, hay varias excepciones como las bicicletas y la maquinaria agrícola. Los vehículos eléctricos e híbridos tendrán que pagar un impuesto del 1% desde el 1 de enero de 2022.

"Al actual impuesto de rodamiento de vehículos, proponemos que le introduzcamos un impuesto por contaminación”, declaró el funcionario.

¿Qué piensa el Gobierno de propuesta de empresarios de devolver ayudas?

No subir IVA y no cobrar renta a más personas naturales es la fórmula de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) como alternativa a la reforma tributaria

“La propuesta de la ANDI va en contravía de las propuestas del Gobierno”, sostuvo Carrasquilla.

“Agradezco al empresariado del país porque sus propuestas son sensatas. Me parece que la propuesta de la ANDI implica terminar Ingreso Solidario y el Paef”, agregó.

Escuche la entrevista completa al ministro Alberto Carrasquilla en Mañanas BLU: