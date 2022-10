¿Cómo se escogerán a los beneficiarios de la distribución de tierras?

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, explicó en Mañanas Blu qué sigue tras la firma, entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) , de un acuerdo marco para la compraventa de tres millones de hectáreas de tierras que serán destinadas a la reforma agraria.

Para Vega, la Agencia Nacional de Tierras será la encargada de realizar las compras y el IGAC (Instituto Geológico Agustín Codazzi) el que se encargará de hacer el avalúo por hectárea.

“Todo esto estará liderado por la ministra Cecilia López. Ella este fin de semana lo estará aclarando permanentemente. Tierra que esté saneada, que no esté en proceso de restitución, como lo ha explicado el presidente de la república. Se está buscando crear un fideicomiso que permita hacer eso de manera más rápida”, añadió.

Sobre la ubicación de las tierras que se tienen proyectadas comprar, Vega manifestó que, principalmente, están ubicadas, en buena parte, en la altillanura y no en los extramuros.

“Será, en primer lugar, tierra fértil, en la zona agraria, en la zona de la altillanura, en donde están las tierras fértiles de Colombia, no puede ser en los extramuros”, dijo el funcionario.

Añadió que la manera cómo se distribuirán las hectáreas aún está por construir, aunque recordó que hay un cúmulo de solicitudes que van desde el liquidado Incora.

“Hay unas solicitudes que vienen desde hacen mucho tiempo atrás, que vienen desde el Incora, que no se han resuelto. Viene desde el Incora, desde el Incoder, desde la Agencia Nacional de Tierras. Allí hay un cúmulo de solicitudes de gente que necesitan tierras”, añadió.

En ese sentido, Vega aclaró que en total hay 139.000 solicitudes, las cuales deberán ser actualizadas y analizadas

¿Cuándo inicia la distribución de tierras?

Gerardo Vega explicó que la distribución debe comenzar este mismo año y que para eso se debe diseñar un nuevo proceso, nuevas metodologías.

¿Quiénes serán los beneficiarios de la distribución de tierras?

De acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Tierras, la distribución será para quienes no sean propietarios, principalmente para campesinos.

“Es para gente que no tienen tierras, para campesinos o campesinas que no tienen tierras o no tienen suficientes. Desde luego, habrá asociaciones cooperativas, gente de los desmovilizados de las Farc, donde están los municipios PDET, pero en principios son para quien no tiene tierras”, puntualizó.

¿Cómo se definirá cuántas hectáreas de tierras les darán a las familias?

“Eso está regulado técnicamente, no es que una persona decida arbitrariamente. Depende de la calidad de la tierra en el área, municipio o vereda. Esa información la da la UPRA para que, en determinado sector, un proyecto sea productivo.

El director de la Agencia Nacional de Tierras explicó que no es lo mismo una hectárea de plátano entre Turbo y Apartadó, donde vale mucho, a una hectárea en otra zona del país.

“Eso depende de la calidad de la tierra, de los servicios, de las conexiones que tengan, de eso depende el número de hectáreas que se requieren”, puntualizó.

¿Cómo se garantizará que los proyectos sean productivos?

Vega explicó que la Agencia de Desarrollo Rural se encargará de verificar que los proyectos para las tierras entregadas sean viables y se ejecuten.

“La Agencia de Desarrollo Rural, liderada por Diego Bautista, será la encargada de eso. Ellos están presentando los planes para acompañar. Nosotros vamos diciendo: ‘es esta tierra, tantas hectáreas y estas familias’ y ellos van diciendo: ‘esas tierras son aptas para esto y esto”.

Escuche al entrevista completa aquí: