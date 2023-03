“Convertir término de trabajo de definido a indefinido les ahorra costos a empresas”: viceministro

Esta semana comienza la discusión de una de las iniciativas más importantes del Gobierno de Gustavo Petro: la reforma laboral . Este articulado pretende, según el Ejecutivo, en defender los derechos de los empleados. Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, habló en Mañanas Blu con Néstor Morales sobre la reforma laboral y su implicación en los empleados y las empresas con el texto propuesto por el Gobierno.

“Precisar que esta reforma laboral intenta corregir algunos aspectos, pero está inspirada en diferentes estándares internacionales, en la misión de empleo 2020. Nosotros hemos explicado, de distintas maneras, que la generación de empleo y la reducción de la informalidad depende de varias decisiones políticas. No solo desde la reforma laboral o el Ministerio del Trabajo, sino que tiene que articularse con el Ministerio del Comercio y de Turismo, y con el enfoque de la economía popular; con el ministerio de Agricultura, en el que hay un enfoque especial de Gobierno para generar empleo”, señaló

El funcionario indicó que lo que buscan con esta reforma es que con todos estos empleos que se generen estas decisiones de un cambio de modelo económico que hemos planteado desde la campaña sean trabajos decentes, en concordancia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la OCDE y la Organización de las Naciones Unidas. Además habló de las implicaciones en el empleo del país.

“El 17 % de la informalidad, según los datos de la Misión de Empleo, obedecen a que no hay cumplimiento de la ley laboral. Y por eso hemos consignado en nuestra reforma dos medidas: la ampliación de la sanción moratoria y la ampliación de los términos de prescripción para poder reclamar los derechos laborales, de tres a cinco años, como recomendaciones. Los efectos económicos de esta reforma están relacionados a los recargos nocturnos y dominicales. Convertir un término de trabajo de definido a indefinido no tiene ningún costo ; de hecho, les ahorra costos a las empresas en trámites administrativos a la hora de renovar”, resaltó.

Sobre uno de los polémicos puntos de esta reforma laboral, agregó que: “No hay ningún estudio que señale que el tema de dominicales y festivos afecte la generación de empleo en Colombia; por el contrario, en la expedición de la ley 189 de 2002, que es la que está hoy vigente, se dijo que desmontar esos derechos laborales iba a generar 160.000 empleos al año, y no se generaron. La misma ley estaba condicionada a que a los dos años, en 2004, se revisaran los efectos, algo que no se hizo”.

El abogado santandereano indicó que se estima que entre 14 y 16 billones de pesos dejaron de recibir las familias de los trabajadores por concepto de recargos dominicales y nocturnos. Eso se trasladó de ingresos de los trabajadores a los bolsillos de los empresarios, sin generar un solo empleo. También tocó un punto importante de la iniciativa y son las plataformas digitales resaltando los derechos laborales de los domiciliarios.

“Las plataformas digitales están siendo reguladas en todo el mundo, porque son controladas por normas civiles y comerciales. Las Naciones Unidas nos orientan a llevarle a esos trabajadores derechos laborales y protección social. Hoy no tiene ningún sentido que no tengan esa protección. Hay una reducción en el sistema de seguridad social que supera el 1,5 billones de pesos. ¿Dónde han estado esos recursos? Esta es parte de la discusión que queremos dar: llevarles derechos laborales y salud, porque hoy no tienen salud, ni riesgos laborales, ni mucho menos, pensión. Es lo mínimo, creo que estamos llegando tarde a esa regulación”, indicó.

Finalmente, Palma enfatizó que una de las naturalezas es incorporar la regulación a estas nuevas formas de trabajo, pero no puede ser sin derechos, sin seguridad social y que en esta reforma no se habla de trabajo de aplicaciones de movilidad, solo de domiciliarios.

"Lo dice un estudio de la Universidad de los Andes: aquí, en el caso colombiano, no hay la libertad de conectarse y desconectarse a la hora que quiera de la plataforma. Si una persona lo hace, es sancionado por la plataforma o bloqueada de forma indiscriminada, sin el debido proceso, sin mencionar a lo que he mencionado de la falta de seguridad social".

Escuche la entrevista completa: