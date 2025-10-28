Globant consolida todos sus servicios de marketing bajo la marca GUT

La marca Globant anunció la integración de todas sus disciplinas de marketing y publicidad bajo el paraguas de GUT Network, uniendo sus capacidades en AI, marketing digital, digital consumer experience, social, contenido, medios, MarTech y data analytics, además de servicios especializados de Health y Pharma Marketing

GUT Network será liderada por Gastón Bigio y Anselmo Ramos, cofundadores de GUT, y Wanda Weigert, Chief Marketing Officer de Globant. La decisión de unificar todas sus capacidades de publicidad y marketing para marcas de todo el mundo llega tras casi dos años de trabajo colaborativo e intercambio de mejores prácticas desde la adquisición de GUT por parte de Globant en noviembre de 2023.

Este movimiento expande de manera inmediata la presencia y el equipo de GUT, más que duplicando su tamaño en términos de alcance geográfico, oferta de servicios y cantidad de profesionales.

Asimismo, GUT Network anunció la apertura de dos nuevas oficinas, ya totalmente operativas en Bogotá (Colombia) y Copenhague (Dinamarca). Con más de 200 profesionales, GUT Bogotá se enfocará en medios full-funnel, analítica de datos y creatividad; mientras que GUT Copenhague, con más de 60 expertos en marketing de salud y farmacéutica, funcionará como centro de excelencia en pharma dentro de la red, con clientes como Biogen y Alfasigma. Estas oficinas se suman a los actuales hubs en Miami, Buenos Aires, São Paulo, Toronto, Ciudad de México, Los Ángeles, Ámsterdam, Madrid, Nueva York y Singapur.



Por otra parte, las nuevas capacidades de servicios de marketing de GUT estarán bajo el liderazgo continuo de Pepe Chamorro, Fernando Martínez-Corbalán, Mads Krogh Petersen, Jorge Camargo y Marwa Khalife.

GUT fue nombrada la segunda empresa más innovadora en marketing y publicidad por Fast Company en 2024. Desde su fundación en 2018, la agencia se ha destacado por ayudar a las marcas a generar un impacto desproporcionado, infiltrarse en la cultura popular, influir en comportamientos, construir amor de marca a largo plazo y resolver los mayores desafíos de negocio de sus clientes. En solo siete años, pasó de ser una startup a convertirse en una potencia creativa global, transformando la industria publicitaria, obteniendo reconocimiento internacional y ganando los máximos galardones en los festivales más prestigiosos.

Globant y GUT comenzaron a trabajar juntas en 2020, cuando la consultora digital eligió a la agencia creativa independiente como su socio creativo. Desde entonces, ambas han construido una relación sólida que se consolidó en noviembre de 2023 con la adquisición de GUT por parte de Globant.

En conjunto, Globant y GUT han ideado, desarrollado y ejecutado campañas para algunas de las marcas más grandes y queridas del mundo, combinando lo mejor de la tecnología y la creatividad, con la inteligencia artificial en el centro de las soluciones de marketing y creatividad. Este anuncio se alinea con la estrategia de innovación y expansión de Globant, abriendo nuevas oportunidades para continuar impulsando el crecimiento exponencial de GUT.

La nueva GUT Network podrá ofrecer más servicios a su sólida cartera de clientes, que incluye AB InBev, Mercado Libre, Tim Hortons, P&G, Kraft Heinz, Verizon y Havaianas, entre muchos otros, y además accederá plenamente a los principales clientes de Globant, como FIFA, F1, Electronic Arts y Okta.

Los cofundadores de GUT, Gastón Bigio y Anselmo Ramos, afirmaron: “Este nuevo paso demuestra la confianza, el apoyo y el compromiso total de Globant con la marca y la cultura de GUT. Para nosotros, es la realización de un sueño poderoso que comenzó cuando fundamos GUT en 2018. Expandir la marca GUT a nuevos territorios es el siguiente paso natural.”

Por su parte, Wanda Weigert, Chief Marketing Officer de Globant, señaló: “Al reunir todas nuestras capacidades de marketing en un solo equipo global y diverso, amplificamos nuestra capacidad para generar transformaciones significativas en nuestros clientes. Más que nunca, GUT Network es un aliado creativo potente y completamente equipado, impulsado por tecnologías de vanguardia y un talento excepcional.”

Gastón Bigio y Anselmo Ramos pasarán a formar parte del equipo de alta dirección de Globant, reportando a Martín Migoya, CEO y cofundador de la compañía. Andrea Diquez, CEO global de GUT, junto con el resto del equipo directivo, continuará en sus funciones actuales.

Tanto Globant como GUT se ubican entre las diez principales organizaciones globales en sus respectivas industrias: Globant fue nombrada la quinta marca de IT más fuerte del mundo por Brand Finance en 2024, y GUT se posicionó entre las diez redes más premiadas en Cannes Lions 2025. Juntas, conforman una poderosa compañía creativa y tecnológica global, lista para un crecimiento aún mayor.

Sobre Globant

En Globant, ayudamos a las organizaciones a prosperar en un futuro digital impulsado por la IA. Nuestras soluciones enfocadas en industrias combinan tecnología y creatividad para acelerar la transformación empresarial y diseñar experiencias que los clientes aman. A través de la reinvención digital, nuestros AI Pods basados en un modelo de suscripción y la plataforma Globant Enterprise AI, convertimos los desafíos en resultados de negocio medibles, y los ahorros prometidos en impacto real.

● Contamos con más de 30.000 empleados y estamos presentes en 35 países y 5 continentes trabajando para empresas como Google, Electronic Arts y Santander, entre otras.

● Fuimos nombrados Líderes Mundiales en Servicios de IA (2023) y Líderes Mundiales en Servicios en la Nube para Consultoría de Medios, Integración y Operaciones Comerciales(2024) por el informe de IDC MarketScape.

● Somos la marca de TI de más rápido crecimiento y la quinta marca de TI más fuerte a nivel mundial (2024), según Brand Finance.

● También fuimos destacados como un caso de estudio empresarial en Harvard, MIT y Stanford.

● Somos miembros activos de The Green Software Foundation (GSF) y del Cybersecurity Tech Accord.

● Somos socios globales de OpenAI, NVIDIA, AWS y Unity, integrando tecnología de clase mundial para acelerar la innovación en todas las industrias.