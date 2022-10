“Es transición energética, no implosión; no podemos pegarnos un tiro en un pie”: exministra de Minas

La exministra de Minas María Fernanda Suárez habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, acerca de la transición energética del país, a propósito de las reformas promovidas por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Lo que hay que saber es que todos los inversionistas que tienen hoy en día acciones en Ecopetrol toman decisiones de comprar o vender de acuerdo con la información disponible en el mercado y en esta se afirma que se parará la explotación de petróleo y gas, donde hay una reforma tributaria con un peso muy significativo sobre el sector de hidrocarburos. Todo esto da a los inversionistas una señal de que es una inversión con una incertidumbre”, indicó Suárez.

De acuerdo con Suárez, los mensajes que el Gobierno envía no tienen que ver con transición energética, sino de implosión.

“Ecopetrol es el primero en estar a la vanguardia en los temas de transición energética, pero para hacerla e impulsar las energías renovables no es necesario acabar ni hacer una implosión sobre el sector de hidrocarburos”, sostuvo la exfuncionaria.

Según la exministra, la transición energética es necesaria, pero esto no debe conllevar la destrucción de un recurso y unas utilidades que el país recibe.

“Este sector genera el 15% de los ingresos de toda la Nación. Imagine, estamos intentando pasar una reforma tributaria de 22 billones de pesos, pero queremos matar y disminuir los ingresos de un sector que nos genera, como Ecopetrol, 34 billones de pesos en utilidades, así como 15 billones en regalías bianuales que están aparte de los ingresos tributarios”, agregó.

Según Suárez, los mensajes que se envían desde la administración nacional podrían tener un efecto contraproducente en cuanto a una disminución en las reservas energéticas colombianas, especialmente en lo referido al gas.

“Si usted le dice a un inversionista que no va a seguir habiendo este sector en el futuro y que no se van a dar más contratos, pues los inversionistas buscan a dónde ir a hacer esa actividad en otro lugar. Entonces es posible que se disminuyan incluso las reservas y que ese gas que está ahí disponible para salir, pues no salga”, indicó.