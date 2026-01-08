En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Esto fue lo que más subió durante el 2025: restaurantes, educación y otros

Esto fue lo que más subió durante el 2025: restaurantes, educación y otros

Entretanto, las prendas de vestir y el calzado fue una de las categorías que tuvo leves aumentos durante el año, pues su porcentaje fue del 2,12 %.

Publicidad

Publicidad

Publicidad