Esto fue lo que más subió durante el 2025: restaurantes, educación y otros

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirmó que la inflación en Colombia cerró el 2025 en 5,1 %, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador, que mide la variación de precios de los bienes y servicios que integran la canasta familiar, es clave porque determina, entre otros aspectos, cuánto subirán los arriendos y otros costos básicos en 2026.

Según el reporte oficial, los restaurantes y hoteles fueron la división de gasto con mayor aumento durante el año, al registrar una variación anual de 7,91 %. Este comportamiento refleja el encarecimiento sostenido de las comidas fuera del hogar y los servicios turísticos, impulsado por mayores costos operativos, salarios y precios de insumos.

En el segundo lugar aparece educación, con un incremento de 7,36 %, seguida muy de cerca por salud, que presentó una variación anual de 7,20 %. Estos aumentos confirman que los gastos asociados a matrículas, pensiones, servicios médicos y medicamentos continúan ejerciendo una presión significativa sobre el bolsillo de los hogares colombianos.

Otras divisiones que registraron alzas importantes fueron bebidas alcohólicas y tabaco (6,37 %), transporte (5,35 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (5,07 %). En contraste, los incrementos más moderados se observaron en información y comunicación (1,22 %), recreación y cultura (1,85 %) y prendas de vestir y calzado (2,12 %).



Las cinco divisiones de gasto que se ubicaron por encima del promedio nacional. DANE

En términos de contribución al IPC, el Dane destacó que alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división que más aportó a la inflación total, con 1,48 puntos porcentuales, seguida por alimentos (0,95 puntos), restaurantes y hoteles (0,87 puntos) y transporte (0,72 puntos). Estos datos evidencian que, más allá de las variaciones individuales, los gastos esenciales del hogar continúan siendo los principales responsables del costo de vida en Colombia.

Sin duda, este informe entregado por el Dane es una radiografía de la tendencia que se podría presentar durante el 2026 sobre los productos o servicios que podrían tener un mayor aumento en este nuevo año.