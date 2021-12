Fiduciaria BBVA debe ayudar a recuperar la plata de Centros Poblados: procuradora Margarita Cabello

Tras el escándalo por el contrato que buscaba llevar internet a zonas apartadas de Colombia entre Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), hoy siguen las investigaciones para dar con el dinero que se perdió.

Según explicó en Mañanas BLU la procuradora Margarita Cabello, se ordenaron 45 pruebas testimoniales y, “según la delegada correspondiente, el 14 de enero deben adelantarse las audiencias”.

Además, señaló que la fiduciaria de BBVA y las demás carteras señaladas deben ayudar a recuperar la plata de Centros Poblados, pues la Procuraduría considera que “ahí hubo participación”.

“Nosotros involucramos a la fiduciaria del BBVA porque consideramos que ahí también hubo participación y pues algunos de todos estos tendrán que responder y pagar en últimas; es lo que presume la Procuraduría con la acción popular”.

Por otro lado, Cabello se refirió al decreto con el cual se crean más de 1.200 cargos nuevos. Comentó que será gradual durante el 2022 y aclaró que no generará gastos adicionales al presupuesto ordinario de la entidad.

La procuradora añadió que dichos puestos no serán para su oficina y, por el contrario, serán designados en toda la institución; estos deberán responder a su superior a cargo y no a ella, según recalcó.

“Es con el mismo presupuesto que tenemos, no habrá más. Me toca a mí adecuar el presupuesto de la Procuraduría en la creación paulatina de estos cargos. Empezaremos poco a poco”.

