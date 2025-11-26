No cometa este error con su prima de diciembre si quiere un 2026 con prosperidad

Falta un poco más de un mes para que termine el 2025 y en diciembre millones de trabajadores recibirán su habitual prima de diciembre, la cual suele ayudar a los empleados para hacer sus compras en esta época decembrina. Sin embargo, algunas personas cometen graves errores y uno en especial puede dañar la prosperidad del 2026.

Este pago equivale a un salario mensual por cada año trabajado, el cual se divide en dos: uno en junio y otro en diciembre. Los empleados recibirán la mitad del salario que generalmente reciben, es decir, si gana el mínimo estaría recibiendo poco más de 800.000 pesos.



No cometa este error con su prima de diciembre

El error más común que comenten miles de personas con este ingreso extra durante años ha sido gastarlo en cosas materiales, es decir, algunos prefieren usarlo en ropa, tecnología o actividades antes de poner al día sus deudas -en caso de tenerlas- haciendo que el 2026 sea otro lleno de problemas financieros.

Estos son algunos consejos para usar la prima, según expertos

Pague todas sus deudas.

Invierta el dinero que le sobre.

Ahorre pensando en el 2026.

Úsela para lo estrictamente necesario de la época.

Si puede gastar dos primas en sus finanzas, no tema en hacerlo.

“Planificar antes de recibir la prima y guardar una parte de esta puede ser una decisión inteligente cuando se convierte en una alternativa para planear el futuro. Ya sea para apoyar la cuota inicial de una vivienda, cubrir el pago del semestre universitario o provisionar los impuestos del próximo año”, explicó Jonathan Mishaa, CEO de KOA, empresa experta en finanzas.



¿En qué se puede invertir una prima de diciembre?

De acuerdo con un informe de la Universidad Areandina, existen 9 opciones ideales para invertir la prima en esta época decembrina:



Fondos de inversión. Acciones. Bonos. Bienes raíces. Mercado Forex. Metales preciosos. Fondos de pensiones. Negocios y/o emprendimientos. Educación y formación.

Por supuesto, cada opción deberá hacerse antes consultando a un experto en el área para que conozca el riesgo de inversión o parámetros del gasto, si le conviene a su bolsillo o no.

¿Cuándo pagan la prima de diciembre? Esto debe hacer si no la recibe

Este ingreso, según la ley, deberá ingresar a la cuenta del empleado durante los primeros veinte (20) días de diciembre, por eso, por lo general suele darse en la segunda quincena del mes. Es importante recordar que este dinero no afecta su pago ordinario de salario.



En caso de no recibir su pago en el plazo indicado por la ley, usted podrá acudir a un inspector del trabajo para recibir una asesoría y comenzar un proceso de conciliación. En caso de que no se llegue a un acuerdo, el Ministerio del Trabajo entrará a apoyarlo.

“Si usted desea intentar la conciliación y no hay inspector del trabajo, podrá acudir a la Defensoría del Pueblo, al Personero Municipal o a los consultorios jurídicos de su municipio. Sin embargo, tenga presente que el Inspector​ de trabajo no puede ordenar el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, para lo cual deberá presentar demanda ante el juez laboral, quien podrá decidir el conflicto”, explicó el Ministerio de Justicia.



