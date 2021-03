Paso a paso: siga las recomendaciones y aprenda a armar el presupuesto para la casa

Las finanzas personales y del hogar en ocasiones son dejadas de lado. Sin embargo, tener control sobre este tema es fundamental para ahorrar y poder lograr diversos objetivos, aún más, en medio de la situación por la pandemia se hace necesario entender cómo vamos a utilizar el dinero.

En diálogo con Casa BLU, Yenny Saldarriaga, contadora y experta en finanzas reveló algunos consejos para administrar las finanzas del hogar.

“Lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla se pierde, en este caso la economía”, afirmó.

En la casa existen gastos fijos, pero a veces le damos más importancia y no ahorramos.

Explicó que todos los objetivos son posibles, siempre y cuando se presupueste bien los gastos y la destinación específica del dinero.

“Es importante que las personas tomemos conciencia, cultura y control sobre los ingresos de la casa", indicó.

Recomendó, específicamente para el arrendamiento, que es un gasto de prioridad y fijo, destinar alrededor 40% de los ingresos.

“La invitación es que apunten cuál es el ingreso real de la familia", agregó.

Escuche aquí la entrevista completa en Casa BLU: