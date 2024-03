"Gastos crecen por inflación y por tasas altas, Gobierno no es responsable": José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Crédito Público, es uno de los economistas más respetados del país y hoy, desde la Academia, habla del presupuesto de la nación y de los constantes cambios en unas de las principales jefes de cartera de Gobierno nacional y resaltó la importancia de los buenos equipos técnicos. Incluso, un exfuncionario señaló que el gabinete se llenó de activistas.

"Uno en el mundo del ejercicio de la política pública perfectamente entiende que existan distintas maneras de pensar en ideologías y caminos para construir esa política pública. Uno puede decir muchas cosas, pero uno entiende perfectamente que unJorge Iván González, un José Antonio Campos, una Cecilia López y es gente que posiblemente no comulga con la manera como yo pienso y ideológicamente, pero yo lo respeto y respeto profundamente lo que ellos hacen, pero cuando usted transita de lo técnico a ya otro camino al fundamentalismo o al activismo, eso es otra cosa totalmente distinta", dijo.

Cifras de petróleo

Restrepo, se refirió a las declaraciones del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien mencionó que todo parecía color de rosa, pues según él, los más recientes resultados son los segundos mejores que ha entregado la compañía desde el dos 2023 y habló también de una altísima ejecución de de los recursos.

"Creo que se puede leer de distintas maneras. Tal vez lo primero y lo más importante es que las utilidades caen al 42%. Entonces, tiene que hacerse la pregunta qué está cayendo para que se de ese resultado va uno de los ingresos y los ingresos caen al10%. Es cierto que los ingresos caen como resultado de la caída en los precios internacionales del petróleo. Eso es cierto, sí que no sería responsabilidad directa del Estado. El gobierno sería responsabilidad y en justicia eso no es un problema de gobierno, es un problema del contexto internacional. Por el otro lado, los gastos crecen por la inflación, porque las tasas de interés son altas. Tampoco es una responsabilidad del Gobierno"

Publicidad

José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda RICCARDO SAVI/Getty Images via AFP

El exministro de Hacienda se refirió de los nuevos contratos de exploración, la caída en las reservas probadas y de una vida media inferior de las reservas, sumado a que no se firmen definitivamente nuevos contratos de exploración, en qué podría terminar para el la petrolera más importante del país.

Publicidad

"Díganme ¿Cuál va a ser el sector que va a reemplazar el petróleo? Dicen que el turismo, el turismo, no es capaz de hacerlo ni en cincuenta años. Es que el turismo representa cuatro veces menos que el sector de hidrocarburos y y sabemos perfectamente que no habría la posibilidad, ni siquiera de meter cuatro veces más turistas en Colombia en los hoteles, porque no hay esa capacidad y en los otros sectores de energía y ustedes lo están viendo. Demora en consulta comunidades, demoras en licencias ambientales, problemas en La Guajira, empresas que se retiran de La Guajira que se invierten en esa zona. Luego éste es un sector que pudiese llegar a ser, pero la verdad es que a este ritmo no va a ser posible", indicó

Finalmente, el exjefe de la cartera de Hacienda mencionó las razones por las que, según él, se da tanta rotación en los Ministerios del Gobierno y porque parecen más activistas que funcionarios, según algunos sectores.

Escuche la entrevista completa acá: