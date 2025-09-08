Gobierno cobra hasta $9 billones en tributarias por decreto mientras cortes deciden si las tumban

El Gobierno nacional obtendrá este año hasta 9 billones de pesos por cuenta de dos reformas tributarias por decreto que se siguen cobrando a pesar de que ambas tienen procesos en contra en las altas cortes del país desde hace meses.

Estos decretos le han permitido al Gobierno compensar la mayor parte de los 12 billones de pesos que el ejecutivo quería recaudar a través de la reforma tributaria del año pasado que fue rechazada por el Congreso. Hoy el Gobierno espera que el Congreso le apruebe una reforma tributaria aún más ambiciosa: 26.3 billones de pesos.



Casi 7 meses después, Corte Constitucional no ha decidido sobre impuestos para el Catatumbo

Casi siete meses después y pese a una veintena de intervenciones ciudadanas, la Corte Constitucional no ha definido si los impuestos para el Catatumbo se ajustan o no a la Constitución.

Iniciando el año, el Gobierno declaró la conmoción interior por la crisis de orden público en el Catatumbo y decretó una serie de impuestos con la expectativa de recaudar 2.8 billones de pesos, de los cuales ya se recaudaron 991.000 millones de acuerdo con los cálculos de la Dian. Las medidas incluyeron IVA a las apuestas en línea y un impuesto al carbón hasta el 31 de diciembre de 2025.

Entre ellas las intervenciones que ha recibido la Corte está la de Fecoljuegos que considera que hay una “ausencia absoluta de razones que justificaran la imposición de una carga en los juegos de suerte y azar operados por internet y no en otras industrias o actividades económicas que tienen una capacidad contributiva igual o incluso mayor a los juegos de suerte y azar operados por internet” . Por su parte, la Asociación Colombiana de Minería, dijo a la Corte que “en ninguna parte del Decreto se justifica por qué el impuesto (al carbón) se fija por toda la vigencia fiscal y no únicamente por el término cierto por el cual se declaró la conmoción interior (90 días)”.

IVA para juegos de azar por decreto de conmoción interior Foto: AFP y Blu Radio

El decreto 175 entró a control automático de la Corte Constitucional el 17 febrero por tratarse de un decreto legislativo pero mientras no exista un fallo la Dian puede seguir cobrando los impuestos.

Solo en el impuesto especial al carbón y el petróleo recaudó más de 348 millones, según la Dian. Este impuesto del 1 % a las ventas es parte del paquete de impuestos de la nueva reforma tributaria que está discutiendo hoy el Congreso.



Se viene una sexta demanda contra decreto que aumentó la retefuente

En mayo el gobierno emitió un decreto que aumentó las retenciones en la fuente para la mayoría de sectores económicos bajo el argumento de que existe un desfase entre las retenciones y lo que finalmente se paga.

El decreto 572 podría llegar a recaudar unos 6 billones de pesos este año y se seguirá cobrando mientras el Consejo de Estado determina la suerte de las demandas presentadas por la Andi, Fedetranscarga y la Fundación para el Estado de Derecho, entre otras.

En los próximos días el Consejo Gremial Nacional, en representación de 32 gremios de la producción, presentará su propia demanda contra el decreto.

La Dian no tiene un cálculo específico del recaudo generado por este decreto ya que la información de retención en la fuente se reporta de forma consolidada.



Gobierno mantiene congelados los recursos de la tributaria que se hundió

Hoy están congelados en el presupuesto 11.8 billones de pesos correspondientes a la Ley de Financiamiento que no fue aprobada por el Congreso.

El recaudo de impuestos en el país ha crecido un 10% en lo corrido del año a julio y llega ya a 178.6 billones de pesos.

Según el Minhacienda, a julio se había ejecutado el 30,1% de los recursos de inversión, lo que implica que hay 58.7 billones de pesos de inversión sin ejecutar.