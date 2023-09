Gobierno y empresarios piden al BanRep que empiece a hablar de bajar las tasas de interés

Banqueros, industriales y Gobierno nacional se unieron en un pronunciamiento conjunto en el que le dicen al Banco de la República que es hora de hablar de una rebaja a las tasas de interés, que están en su punto más alto de los últimos 23 años.

Aunque el comunicado es más diplomático y habla de la “necesidad de anticipar posibles recortes de la tasa de interés de referencia”, las declaraciones fueron mucho más explícitas en el deseo de tener tasas más bajas. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, habló de una solicitud al emisor de “trazar una senda que nos permita pensar en una reducción de la tasa de interés de referencia en los próximos meses”.

Mientras tanto, el presidente de Asobancaria pidió a empresarios y hogares que no aplacen la decisión de endeudarse e invertir. “El mensaje es para quienes están ahorrando para una vivienda y que hoy no logran ese cierre financiero por la tasa actual. No desistan porque en el momento en que hagan la negociación las tasas de interés serán distintas”.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el presidente Gustavo Petro, vienen haciendo declaraciones en el mismo sentido desde hace semanas. La diferencia es que ahora no lo hacen solos.

¿Primer paso del acuerdo nacional?

La decisión de pedir juntos una baja en las tasas de interés fue uno de los ‘acuerdos’ que se logró en la cumbre entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Gremial Nacional y es el primer compromiso cumplido.

El Gobierno les prometió a los empresarios que se reunirían con el ministro de Defensa, Iván Velásquez. y la Cúpula Militar y de Policía para hablar de inseguridad.

¿Irá más allá del acuerdo? Es la idea del Gobierno. El presidente Gustavo Petro le prometió a los empresarios que nombrará a alguien como interlocutor con el sector privado ‘pronto’ para lograr acuerdos. El tema sobre el que por ahora hay consenso entre empresarios y Gobierno es en la necesidad de tomar acciones que permitan la reactivación de la economía.

