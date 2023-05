“Hacer créditos más humanos”: Mauricio Toro explicó los nuevos planes de financiamiento en Icetex

En diálogo con Mañanas Blu, el presidente del Icetex, Mauricio Toro, entregó detalles sobre los nuevos planes de financiamiento y el cambio de condiciones para pedir y pagar un crédito.

Este nuevo modelo de financiación que se llama pago contingente al ingreso, lo que busca es que se vaya implementando progresivamente en 1000 créditos hasta que se logre la universalización de ese nuevo modelo en unos 15 años.

Toro explicó que buscan hacer los créditos “más humanos” y que tienen condiciones como ya no tener codeudor, las cuotas no superarán el 20% del sueldo de la persona, mientras las personas ganen un salario mínimo no se les cobrará y que mientras la persona no tenga trabajo, se suspenderá el cobro de interese y de cuota.

Por su parte, también reveló que habrá una retención salarial. Es decir, que el joven empieza a trabajar en la empresa, la empresa descuenta el 20% del salario para la cuota para que no tenga que meterse en la oficina, bajar recursos, ir a pagar recibos y demás”, según detalló el director del Icetex.

Escuche aquí la entrevista: