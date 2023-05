“Hay un intento claro de estatizar la economía, la salud y el ahorro”: Asofondos

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro , habló sobre la percepción desde este gremio con respecto a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los fondos privados de pensiones.

Sobre el futuro de dichas compañías señaló que contrario a lo dicho por el mandatario, “los fondos siguen creciendo, siete de cada diez afiliados han escogido estar en un fondo de pensiones. Esos fondos son de los trabajadores y se rinden cuentas en sus extractos”.

Agregó que incluso los fondos de ahorro han crecido en el trimestre de este año alrededor de 18 billones de pesos y que la tendencia a nivel mundial es que cada vez haya más afiliaciones.

Sobre lo dicho por el presidente Gustavo Petro, Montenegro entiende que se trata de un intento por la estatalización de varios factores.

Publicidad

“Hay un intento claro de estatizar la economía, estatizar la salud, estatizar el ahorro, se habla de un banco público. Pero yo lo que espero es y se lo dijimos al presidente que nos sentemos a la mesa y pongamos la cifra sobre la mesa y lleguemos a un acuerdo”, aseguró.

En este sentido defendió que la estatalización no es el camino, mientras que el ahorro muestra resultados muy distintos.

Hay que recordar que Petro les advirtió a los fondos de pensiones que, si no logran un entendimiento en el Congreso sobre la reforma, quizá no podrán celebrar muchos más de sus congresos en el futuro.

Publicidad

"Eso sería la misma respuesta la reforma a la salud, o sea, la misma ley 100, si yo quiero acabar la EPS: que no haya ley. Dejemos, eso es un dominó, ustedes lo han visto no me lo estoy inventando: eran 110 quedan seis y hay unas que no es sino que apliquemos la ley, que es lo que deberíamos y ya: PUM. Y cuando queden las 6 una tumba la otra y se acabaron las EPS en Colombia. En el caso de los fondos privados de pensiones es lo mismo, cinco o seis años podemos hasta proyectarlo", dijo.

Escuche aquí la entrevista en Mañanas Blu: