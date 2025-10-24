En vivo
Blu Radio  / Economía  / Importaciones desde Venezuela crecieron 40,7% en agosto, fortaleciendo el comercio con Colombia

Importaciones desde Venezuela crecieron 40,7% en agosto, fortaleciendo el comercio con Colombia

El intercambio comercial entre ambos países llegó a 750 millones de dólares entre enero y agosto, un aumento del 9% frente al año pasado. Cúcuta sigue siendo el principal punto de entrada de productos venezolanos.

Frontera de Venezuela con Colombia.
Foto: Archivo, Dane.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

El comercio entre Colombia y Venezuela continúa recuperando terreno. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en agosto de 2025 las importaciones desde Venezuela aumentaron un 40,7%, alcanzando los 9,9 millones de dólares, principalmente por la compra de productos como acero, papel y aluminio. En total, se importaron 28,6 mil toneladas métricas, lo que representa un crecimiento del 126% frente al mismo mes del año pasado.

Entre enero y agosto, el intercambio comercial binacional sumó 750,3 millones de dólares, un crecimiento del 9% en comparación con el mismo periodo de 2024. La balanza comercial se mantiene favorable para Colombia, que exportó 611 millones de dólares más de lo que importó.

Durante esos ocho meses, las exportaciones colombianas hacia Venezuela alcanzaron 680,7 millones de dólares, con un aumento del 11,9%, mientras que las importaciones totalizaron 73,9 millones, lo que significó una leve caída del 16,9% frente al año anterior.

Los principales productos importados desde el país vecino fueron hierro y acero (28% del total), materiales eléctricos (19%), abonos (11%), papel y cartón (10%) y aluminio (7%), los cuales concentraron el 75% de las compras.

El mayor crecimiento se dio en las importaciones de aluminio y sus manufacturas, que aumentaron más de 500%, seguidas de grasas y aceites vegetales y papel y cartón.

La aduana de Cúcuta continúa siendo el punto más importante para el ingreso de mercancías venezolanas, concentrando el 52% de las importaciones, seguida por Maicao (24%) y Barranquilla (19%), lo que refuerza el papel clave de la frontera terrestre en el comercio entre ambos países.

