En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Industria tabacalera en alerta: alza en impuestos dispararía el contrabando y el lavado de activos

Industria tabacalera en alerta: alza en impuestos dispararía el contrabando y el lavado de activos

Uno de los puntos más críticos señalados por Restrepo es la inconexión entre la emergencia económica y el destino del recaudo. El Gobierno nacional justifica el aumento para paliar el déficit fiscal central; sin embargo, el impuesto al consumo de cigarrillos es una renta cedida a los departamentos, destinada exclusivamente a la salud y el deporte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad