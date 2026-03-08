Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 8 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos más populares entre los apostadores en Colombia. Este juego, operado por Apuestas La Caribeña, ha logrado consolidar la confianza de miles de jugadores gracias a la transparencia de sus sorteos y a la rápida publicación de los resultados oficiales.



Número ganador del Caribeña Día hoy, domingo 8 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 8 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día cuenta con un horario definido que permite a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación.



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de los canales autorizados. Esta rapidez en la difusión de la información ha contribuido a fortalecer la credibilidad del juego entre los apostadores.



Modalidades para apostar en Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades de apuesta, que permiten a cada jugador elegir la forma de participar según su estrategia o presupuesto.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios distintos, dependiendo del nivel de acierto y del valor apostado.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Otro aspecto que ha impulsado la popularidad de este sorteo es que permite participar con montos accesibles para la mayoría de los jugadores.

Los valores autorizados para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango facilita la participación tanto de apostadores ocasionales como de quienes juegan con mayor frecuencia.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado de Apuestas La Caribeña para iniciar el proceso de reclamación del premio.



Documentos requeridos

Para recibir el pago es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos frecuentes, diversas modalidades de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el chance Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos más consultados por los apostadores en Colombia que revisan los resultados en cada jornada con la esperanza de resultar ganadores.