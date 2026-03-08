Chance Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 8 de marzo de 2026

El chance Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más populares entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Su dinámica sencilla y el hecho de que se juegue todos los días del año han contribuido a que cada noche miles de personas estén atentas al resultado de Caribeña Noche para comprobar si su número resultó ganador.



Resultado oficial Caribeña Noche – 8 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 8 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Caribeña Noche fue el siguiente: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se realiza todos los días del año, lo que significa que los jugadores tienen una oportunidad diaria para participar en el sorteo. El número ganador se conoce una vez finaliza el proceso del sorteo y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m.

Este horario permite que los apostadores tengan una referencia clara sobre el momento en que pueden revisar si su número fue favorecido en el sorteo del día.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores del chance Caribeña Noche es la variedad de modalidades disponibles para apostar. Estas opciones ofrecen diferentes formas de ganar, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): el jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado.

Cuatro cifras combinado: se obtiene premio si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: se gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición.

Dos cifras (pata): el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden.

Una cifra (uña): basta con coincidir con el último dígito del número ganador.

Gracias a esta estructura, el juego resulta fácil de entender tanto para quienes participan por primera vez como para los jugadores habituales que buscan diferentes estrategias de apuesta.



Valor de las apuestas

Otra característica del Caribeña Noche es que permite realizar apuestas con montos accesibles, lo que facilita que más personas puedan participar.

Los valores establecidos para jugar son:



Valor mínimo de apuesta: $500 pesos

Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos

Este rango ofrece flexibilidad para que cada participante elija cuánto desea invertir según su presupuesto o su forma de jugar.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, las apuestas de chance en línea funcionan bajo la supervisión de Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país. Solo los operadores autorizados pueden ofrecer este tipo de servicios de manera legal.



Para participar en el Caribeña Noche a través de internet, el proceso generalmente incluye los siguientes pasos:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE u otros métodos de pago disponibles. Seleccionar el sorteo Caribeña Noche. Elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada y guardar el comprobante digital.

Utilizar plataformas oficiales permite realizar apuestas con mayor seguridad y ofrece respaldo en caso de que el jugador resulte ganador del sorteo.

Últimos resultados de Caribeña Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del Caribeña Noche:

