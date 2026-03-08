Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 8 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su popularidad se debe a la variedad de modalidades de apuesta, los costos accesibles para participar y un sistema claro para reclamar los premios.
El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 8 de marzo de 2026 es el
Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta. Cada una ofrece probabilidades distintas y premios diferentes, lo que permite elegir la opción que mejor se adapte a la estrategia de cada apostador.
Las principales modalidades son:
Gracias a estas alternativas, el sorteo permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas con mayores probabilidades de acierto.
Otro factor que ha impulsado la popularidad de este juego es el costo accesible de las apuestas, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos.
Los montos autorizados son:
Este rango permite que cada jugador decida cuánto invertir según sus posibilidades y su estrategia de juego.
Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de cobro.
Documentos obligatorios
Para reclamar un premio es necesario presentar:
Requisitos según el valor del premio
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y reglas claras para reclamar premios, el chance Chontico Día sigue consolidándose como una de las opciones preferidas por los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados del sorteo.