Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 8 de marzo de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su popularidad se debe a la variedad de modalidades de apuesta, los costos accesibles para participar y un sistema claro para reclamar los premios.



Número ganador del Chontico Día hoy, domingo 8 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 8 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta. Cada una ofrece probabilidades distintas y premios diferentes, lo que permite elegir la opción que mejor se adapte a la estrategia de cada apostador.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a estas alternativas, el sorteo permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas con mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

Otro factor que ha impulsado la popularidad de este juego es el costo accesible de las apuestas, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos.

Los montos autorizados son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango permite que cada jugador decida cuánto invertir según sus posibilidades y su estrategia de juego.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de cobro.



Documentos obligatorios

Para reclamar un premio es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requiere el tiquete original y el documento de identidad.

solo se requiere el tiquete original y el documento de identidad. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se exigen los requisitos anteriores y una certificación bancaria vigente.

Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y reglas claras para reclamar premios, el chance Chontico Día sigue consolidándose como una de las opciones preferidas por los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados del sorteo.