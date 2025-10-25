La cantidad que pagarían colombianos al transferir $1 millón si se aprueba retefuente del 1,5%

Una nueva preocupación para los colombianos que manejan Bre-B y billeteras virtuales como Nequi, Daviplata, entre otras, se sumó en los últimos días con el anuncio del Ministerio de Hacienda sobre un proyecto de decreto con el que se aplicaría una retención en la fuente del 1,5% a este tipo de pagos.

Con esta medida se busca igualar el tratamiento en la tarifa de retención en la fuente entre los pagos electrónicos y los pagos realizados a través de tarjetas de crédito y débito, que ya manejan este impuesto, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Según el documento, la decisión busca “evitar el arbitraje entre diferentes productos y reconocer un trato similar entre los medios de pago que ofrecen plena trazabilidad transaccional”.



¿Cómo funcionaría la retefuente del 1,5% en pagos electrónicos?

El proyecto de decreto señala que esta medida funciona como un anticipo del impuesto de renta, de manera que cuando una persona o negocio recibe dinero por ventas o servicios le llegará menos el 1,5% de ese valor, siendo la plataforma intermediara a través de la cual se envía el dinero la que retiene ese porcentaje.

¿Qué es la retefuente del 1.5% que plantea el Gobierno nacional? Foto: Freepik.

El dinero que retiene la plataforma, sea esta Bre-B o una billetera digital como Nequi o Daviplata, será directamente girado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).



No obstante, es importante aclarar que esta retención del 1,5% solo aplicaría a los pagos o abonos que constituyen ingresos tributarios, es decir, a quienes reciban dinero a través de pagos electrónicos por ventas de bienes o servicios.

Por otro lado, los usuarios de estas plataformas que solo manejen transferencias entre personas, como el envío de dinero a un amigo o pagar una cuenta compartida, no se les aplicará este impuesto, pues no se considera ingreso agravado.

Es importante mencionar que este régimen de retención en la fuente funciona para todos los pagos con Bre-B, Nequi, Daviplata, PSE y códigos QR que cumplan con las condiciones nombradas anteriormente.

Advierten fallos en Bre-B Foto: Freepik

Así puede calcular el impuesto en pagos electrónicos

Teniendo en cuenta que el proyecto de decreto estará disponible para comentarios púbicos hasta este 25 de octubre, hay quienes se preguntan cuánto les quitarían por transacción, dependiendo de la cantidad a transferir, en caso de que se apruebe. Este es el paso a paso para calcular el impuesto del 1,5%:



Identificar la cantidad de dinero que va a transferir. Calcule el valor de la retención. Multiplique el valor total por la tarifa del 1,5% (0,015)

Entonces, para calcular cuánto le descontarían por una transferencia de 1'000.000 de pesos, deberá usar la siguiente fórmula:

Valor retenido = valor total x 0,015

En este caso, al multiplicar $1'000.000 por 0,015 le dará un total de $15.000, que será lo que le descontarían por retención en la fuente en caso de que se apruebe el proyecto de decreto. Por lo tanto, a la cuenta destino llegará un total de $985.000.