La petrolera Exxon Mobil suspenderá operaciones en Colombia a partir del 31 de mayo

La petrolera estadounidense Exxon Mobil notificó a Sintana Energy Inc. la suspensión de un contrato de operación conjunta (JOA) que tenía con la subsidiaria Patriot Energy Oil and Gas Inc., en Colombia.

El aviso también establece que Exxon Mobil se retirará del contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) luego de obtener las aprobaciones requeridas.

La compañía precisa que tanto la JOA como el contrato con la ANH pertenecen a la propiedad de 43.158 acres, conocida como el bloque VMM-37 que se encuentra en la cuenca del valle del Magdalena Medio.

El director ejecutivo de Sintana, que está cargo de Doug Manner, aseguró estar decepcionado de que Exxon Mobil, su socio por más de 10 años en el bloque VMM-37, haya tomado la decisión de retirarse tanto del JOA como del contrato.

“La gerencia ha contratado asesores legales y técnicos para ayudar a abordar este cambio inesperado de eventos”, agregó Manner.

Sobre Sintana Energy Inc, la compañía informa que se trata de una empresa que se dedica a actividades de exploración y desarrollo de petróleo y gas natural en la cuenca del Magdalena de Colombia. Cuenta con cinco grandes licencias de exploración de petróleo en tierra y mar adentro en Namibia, al suroeste de África.

“La estrategia de exploración de Sintana es adquirir, explorar, desarrollar y producir activos de calidad superior con un potencial sustancial de reservas”, puntualizó la firma en un comunicado.

