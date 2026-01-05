Jornada laboral en Colombia 2026: así cambia el horario y el fin del día de la familia

Este 2026 es el año definitivo para la Ley 2101 de 2021. El próximo 15 de julio, la jornada laboral máxima legal en Colombia bajará de las 44 horas actuales a las 42 horas semanales. Sin embargo, la gran novedad para este inicio de enero es la plena vigencia de la reforma que amplió el recargo nocturno, un cambio que empezó a regir hace apenas unos días, el pasado 25 de diciembre.



El nuevo horario del recargo nocturno

Desde finales de diciembre, la jornada nocturna en el país cambió: el recargo ya no empieza a las 9:00 p. m., sino que inicia a las 7:00 p. m. y se extiende hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

El beneficio también se traslada a quienes laboran en días de descanso obligatorio. Para los domingos y festivos, el horario nocturno también se activa a las 7:00 p. m.

Recargo nocturno Foto: Blu Radio

Los sectores de salud, seguridad, logística y transporte, que operan con turnos continuos, son los más beneficiados con esta actualización del Código Sustantivo del Trabajo.



El fin del día de la familia

Con el cumplimiento de la meta de las 42 horas semanales el próximo 15 de julio, los trabajadores deben estar atentos a una contraprestación legal. Al alcanzarse este límite de horas, las empresas ya no estarán obligadas a otorgar el día de la familia ni las dos horas semanales de actividades recreativas.

La normativa establece que la reducción del tiempo de trabajo compensa estos beneficios, buscando un equilibrio entre la productividad y el descanso efectivo del empleado sin necesidad de jornadas especiales adicionales.



Hombre sorprendido junto a un calendario con días festivos // Foto: Montaje Blu Radio

Durante este primer semestre de 2026, el tope sigue siendo de 44 horas semanales. A partir del 15 de julio, cualquier minuto trabajado por encima de las 42 horas deberá liquidarse como hora extra.

El Ministerio del Trabajo ha advertido que las empresas deben ajustar sus sistemas de nómina no solo para la reducción de la jornada, sino para la nueva ventana del recargo nocturno que inicia a las 7:00 p. m. El incumplimiento de estas normas puede acarrear multas de hasta 5.000 salarios mínimos.