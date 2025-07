"No existe posibilidad de levantar bloqueos para dialogar": Dignidad Arrocera

El paro indefinido de los productores de arroz cumple ya cinco días, con más de diez departamentos afectados por bloqueos viales, mientras las esperanzas de una negociación con el Gobierno parecen desvanecerse. Las exigencias del sector arrocero, representado por el movimiento Dignidad Arrocera, se centran en el cumplimiento de acuerdos previos y condiciones dignas frente a la competencia extranjera. Sin embargo, la mesa de diálogo instalada en Bogotá fracasó el miércoles, profundizando la crisis.

El líder del movimiento, Óscar Gutiérrez, representante de Dignidad Agropecuaria y delegado en las negociaciones, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que no existen condiciones para levantar los bloqueos mientras no haya un compromiso real por parte del Gobierno.

No existe esa posibilidad, porque ¿cómo vamos nosotros en las condiciones en que estamos a decirle a los arroceros que se levanten de las carreteras? Ellos nos lo han dicho: no nos vamos hasta que no haya una negociación seria afirmó Gutiérrez.

Fracaso en la mesa de Bogotá: “El Gobierno incumplió lo pactado”

El pasado miércoles se había pactado una reunión entre 22 delegados del comité negociador del paro y representantes del Gobierno, con la expectativa de que asistieran las ministras de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Comercio, Diana Morales. Sin embargo, la ausencia de ambas funcionarias generó el rechazo de los arroceros, quienes decidieron abandonar la mesa y regresar a sus regiones.

“Teníamos todo absolutamente acordado con el Ministerio. Están los chats, están las respuestas, está todo perfectamente documentado. Pero nos salieron con algo distinto y decidimos regresar”, explicó Gutiérrez.

Arroceros bloquean con un tractor una vía del departamento del Huila

El representante fue enfático en señalar que esta no es la primera vez que el Ejecutivo incumple los compromisos adquiridos. Según él, el paro de marzo pasado culminó con promesas de apoyo a la comercialización que no se han materializado.

Gobierno exige el levantamiento de bloqueos: ¿negociación condicionada?

Desde el Ejecutivo, se ha planteado que no habrá diálogo de alto nivel si no se levantan los bloqueos. Esta condición ha sido considerada inaceptable por el gremio arrocero, que considera que es el Gobierno quien ha incumplido primero.

No es posible que se pretenda que la gente se levante sin ninguna solución concreta. Eso ya se intentó, se hicieron 28 reuniones y no pasó nada. Esta no es una acción caprichosa, es la reacción a un incumplimiento sistemático indicó el vocero gremial.

¿Plataforma política o defensa gremial?

Ante las críticas que señalan a Dignidad Agropecuaria como una plataforma política afín al exsenador Jorge Enrique Robledo, Gutiérrez respondió tajantemente.

“Eso es una calumnia. Tenemos independencia frente a partidos, gobiernos y centros de poder extranjero. Aquí hay gente de todas las filiaciones políticas, pero la causa es gremial: defender la producción agropecuaria nacional”, enfatizó.Además, recordó que Dignidad Agropecuaria es una organización con más de 12 años de existencia, que agrupa a sectores como el caficultor, ganadero, papero, panelero y palmero, entre otros.

Inconformidad en otros sectores agrícolas

Durante la entrevista, Gutiérrez reveló que otras ramas del sector agropecuario también están al borde del colapso. Mencionó que el próximo 21 de julio se realizará una reunión nacional de papicultores en Villa Pinzón, Cundinamarca, para analizar la crisis del sector.

“Hay contrabando de papa desde Ecuador, igual que de arroz. También importamos leche de Bolivia. Esto es insostenible. Le hemos propuesto al Gobierno soluciones concretas, como que las importaciones se hagan solo por vía marítima, pero no hay voluntad”, denunció.



¿Afectaciones a terceros? El dilema del derecho a la protesta

El endurecimiento del paro ha generado preocupación en diversos sectores de la ciudadanía, que reclaman por las afectaciones al libre tránsito. Gutiérrez, sin embargo, insiste en que se han tomado medidas para mitigar el impacto, como permitir el paso de ambulancias y programar aperturas temporales.

“Sabemos que los bloqueos afectan, pero también estamos siendo responsables. Lo que no podemos aceptar es que nos usen como pretexto para no cumplir. No nos vamos a levantar sin una solución negociada. Y los colombianos nos entienden”, concluyó.