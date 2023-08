"No hay razón para protestar por alza del diésel; motivos son electorales y políticos": minhacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla , dijo este lunes que las manifestaciones de los transportadores, que se adelanta en varias ciudades del país,son injustificadas si se tiene en cuenta que el precio del ACPM no se ha tocado. El ministro dijo que detrás de las manifestaciones hay motivaciones electorales y políticas.

“El Gobierno no ha subido el precio del diésel, ni ha contemplado incrementos este año del precio del diésel . No hay ningún motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que está subiendo el precio del diésel. Es un objetivo absolutamente electoral y político que no podemos aceptar”, dijo el ministro de Hacienda.

El Gobierno no ha subido el precio del diésel ni ha contemplado aumentos este año. El precio promedio actual a nivel nacional es de $9.065 por galón. pic.twitter.com/9iFEexKOwP — MinHacienda (@MinHacienda) August 28, 2023

Al respecto, el presidente Gustavo Petro reiteró en la red social X que el diésel, durante su Gobierno, no ha subido, así como tampoco los peajes.

Publicidad

“La mayoría de la flota de camiones del país usa diésel y paga peajes en las carreteras de Colombia. El combustible y los peajes representan cerca del 85% de sus costos. Precisamente desde que inicio mi Gobierno tanto el diésel como a los peajes se le congelaron sus precios”, indicó.

Los camioneros y transportadores del país se manifiestan en una serie de protestas que se han desplegado en diecisiete ciudades. Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, dijo en Mañanas Blu que no están protestando únicamente por los precios del diésel, sino en solidaridad con el pueblo colombiano en general, especialmente con aquellos que utilizan gasolina.

Publicidad

"Nosotros no movemos por diésel, pero nosotros tenemos la protesta y nos unimos a esta protesta el día de hoy porque nosotros tenemos que solidarizarnos con el pueblo colombiano, con todo el pueblo que usa gasolina. Porque hoy le está tocando a ellos y mañana nos va a tocar a nosotros, dijo.

El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros manifestó que el desproporcionado de los precios de la gasolina, que ya se encuentra a niveles exorbitantes, impactará negativamente en su sector.

Dijo que, mientras en Estados Unidos el galón de gasolina se encuentra a alrededor de dos dólares y treinta centavos, en Colombia alcanza los 14.500 pesos (equivalente a aproximadamente cuatro dólares), y se espera que siga aumentando en los próximos meses.

Las preocupaciones de los camioneros, según Medrano, no se limitan únicamente al costo del diésel, sino que también abarcan los peajes y los incrementos planificados en el precio de los fletes. Según Medrano, estos factores convergen en una situación en la que el transporte de carga y el transporte intermunicipal de autobuses podrían volverse inviables en Colombia, lo que eventualmente llevaría a la paralización del país.

Publicidad

Al abordar la pregunta sobre los beneficios anunciados para los taxistas en contraste con las preocupaciones de los camioneros, Medrano utilizó la expresión "bombón de trapo" para ilustrar su punto. Argumentó que las promesas del Gobierno pueden ser difíciles de llevar a la práctica y resalta la importancia de la igualdad y el respeto por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.