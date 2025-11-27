Petro no hizo cambiar de opinión a USO sobre el Permian

A pesar de su fuerte discurso contra el fracking y las operaciones del de Ecopetrol en Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro no logró convencer a los líderes de la Unión Sindical (USO), el principal sindicato de Ecopetrol, de cambiar su postura frente contra de la venta del Permian.

Con apoyo del 80 % de los líderes que asistieron al plenario del sindicato se prepara una declaración conjunta en la que anunciarán su apoyo a los pilotos de fracking en Colombia, la petición al Gobierno de entregar nuevos contratos de exploración y explotación, y la oposición a la propuesta del Ministerio de Ambiente de crear una reserva forestal sobre el bioma amazónico que podría prohibir nueva actividad petrolera en el 43 % del país.

A partir de esta decisión la USO inicia una campaña entre sus bases para divulgar las conclusiones del encuentro de cara a la asamblea de delegados que tendrá lugar el próximo año y que es la instancia que puede cambiar la postura oficial antifracking que ha tenido el sindicato desde el año 2019.

La USO asegura que seguirá apoyando la transición energética, pero ahora habló abiertamente de una "adición" energética en la que también tienen cabida la producción de gas y petróleo. El presidente de la USO, César Loza, apareció en un video con otros líderes de la USO poniendo al presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva como referente de la izquierda y, a la vez, defensor del desarrollo de los hidrocarburos.



De hecho, en la COP de Brasil, fue evidente la diferencia de posturas entre el Gobierno Petro y el de Lula. Colombia quería promover un tratado contra la proliferación de combustibles fósiles durante la COP sin embargo, la declaración final solamente hacía referencia a la acción climática voluntaria.

Uno de las frases emblema del plenario de la USO es que sin nueva exploración y producción, tanto Ecopetrol como la uso desaparecerán.