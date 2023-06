¿Por qué se retrasan los proyectos de transición energética en La Guajira?

A partir de este lunes, 26 de junio, y por seis días en respuesta a las necesidades y peticiones de La Guajira, el presidente Gustavo Petro , despacha desde este departamento.

El mandatario estará con todo su gabinete para desarrollar encuentros con la comunidad en Riohacha, Uribia, Nazareth, Albania, Manaure y Maicao, entre otras localidades de esta región, que tiene más de un millón de habitantes.

Además, la visita se da porque este departamento es clave, pues allí se planean 16 proyectos eólicos y dos líneas de conexión eléctricas que, aunque darían paso a la transición energética, tienen en conflicto a las comunidades Wayúu. Este conflicto está haciendo que tambalee toda la transición energética en Colombia. Para abordar este tema Tomás González, exministro de Minas y Energía, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, sobre los riesgos de los planes que se tienen para llevar a cabo la transición energética en ese departamento.

“El elemento fundamental es la dificultad que se ha tenido para crear un clima de confianza, un clima conducente para el desarrollo normal de los proyectos. El país se ha trazado un plan de transición y esa estrategia, que es pasar de un consumo de energías con altas emisiones a uno de bajas emisiones, requiere proyectos y La Guajira es un departamento con mayor potencial para desarrollar proyectos de esas energías eólicas y solares”, señaló.

González indicó que por las condiciones sociales es muy difícil generar esa clima de confianza que se necesita y por eso se ven los retrasos en los proyectos, algunos, incluso, los han suspendido indefinidamente.

“No se ha desarrollado el proyecto cómo se ha planeado y si no hay proyectos, no hay transición y si no hay transición vamos a incumplir con todo lo que hemos dicho que vamos hacer en esta materia. Entonces es muy importante que el Gobierno le dé toda la atención y el gabinete en pleno en La Guajira sea el principio de la solución”, agregó.

Por su parte, Alexandra Hernández, presidenta de SER COLOMBIA, Asociación Empresas Energías Renovables, habló de habló de las consultas previas y del trámite de licencias y su incidencia sobre el retraso de los proyectos. Además de la relación que se han tenido con las comunidades.

“Tenemos como empresarios mucho que aprender. Desde la forma de relacionarnos con las comunidades y en segundo lugar en el trámite de las mismas licencias ambientales ahí tenemos muchas cosas por aprender. Parte de lo que está ralentizando son las consultas, proceso previo a la licencia ambiental, pero una vez se hace la consulta se presentan problemas en el área de influencia y la autoridad termina definiendo que son más las comunidades a las que debe consultarse. Se vuelve un problema de nunca acabar”, indicó Hernández.

Los periodistas hablaron del componente cultural, de tradición y de la visión centralista de cómo solucionar el problema de energía en este importante departamento. Finalmente, se refirieron los invitados al optimismo con el que ven la hoja de ruta para llevar a cabo los proyectos de energía renovable en el país.

