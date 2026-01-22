Resultados de Baloto, Revancha y Loterías del Valle, Manizales y Meta: números ganadores

La jornada de juegos de azar de este miércoles 21 de enero dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales del Valle, Manizales y Meta encontraron nuevos números ganadores, el acumulado de Baloto y Revancha continúa en ascenso tras no registrarse ganadores del premio principal en esta fecha.



Baloto y Revancha: los acumulados siguen subiendo

En el sorteo 2.608 de Baloto, los números que cayeron fueron 07, 14, 21, 23, 38 con la Súper Baloto 01. Aunque no hubo un ganador del gran acumulado de $18.000 millones, el sorteo dejó un total de 16.586 ganadores en las categorías menores, con una premiación total de $164.187.750. Debido a que el premio mayor quedó vacante, el nuevo acumulado para el próximo sábado 24 de enero asciende a $18.400 millones.

Por su parte, Revancha arrojó los números 03, 04, 08, 17, 31 y la Súper Baloto 11. Al igual que en el juego principal, el acumulado de $13.500 millones no fue entregado, lo que eleva la cifra para el próximo sorteo a $13.700 millones. En esta modalidad, se registraron 19.620 ganadores de premios secundarios, sumando una bolsa de premios entregada de $85.186.300.

Lotería del Valle: el premio mayor más grande de la noche

La Lotería del Valle, en su sorteo 4832, puso en juego un imponente premio mayor de $9.000 millones. El número favorecido fue el 1962 de la serie 005. Este sorteo, despachado tradicionalmente para todo el territorio nacional, también entregó importantes premios secos:

Un seco de $500 millones para el número 2591 de la serie 218 .

para el número . Dos secos de $100 millones para los números 1866 (serie 303) y 5291 (serie 281) .

para los números y . Tres secos de $60 millones y diversos premios menores que completan su plan de premios.

Villavicencio, epicentro de la suerte: Manizales y Meta

Un hecho curioso se registró en la jornada, ya que los billetes ganadores de los premios mayores de las loterías de Manizales y el Meta fueron despachados a la ciudad de Villavicencio.

La Lotería de Manizales (sorteo 4939) entregó su premio mayor de $2.600 millones al número 3018 de la serie 241. Además de este gran premio, el sorteo incluyó un "Gana Siempre" de $1.500.000 al número 4469, y secos que oscilaron entre los $300 y $40 millones, impactando positivamente en ciudades como Espinal y Cartagena.

En paralelo, la Lotería del Meta (sorteo 3282) celebró su sorteo semanal con un premio mayor de $1.800 millones, resultando ganador el número 0035 de la serie 052. La bolsa total de premios de esta entidad, que suma $7.200 millones, incluyó secos de $300M, $200M y $100M, consolidándose como una de las más queridas en los Llanos Orientales.

Se recomienda a todos los jugadores verificar sus billetes físicos y comprobantes electrónicos en los puntos de venta oficiales de Paga Todo, Gana Gana o a través de las páginas web de cada entidad para confirmar sus aciertos.