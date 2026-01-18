Resultados Loterías de Boyacá, Cauca, Extra de Colombia y Baloto: sorteos sábado 17 de enero de 2026

La noche del sábado 17 de enero de 2026 se llevaron a cabo los tradicionales juegos de suerte y azar en Colombia. Se trata de los sorteos ordinarios de las loterías de Boyacá y Cauca con el Sorteo Extraordinario de Colombia y el acumulado del Baloto. En total, las entidades territoriales y concesionarios pusieron en juego una bolsa de premios que superó los 60.000 millones de pesos, destinados tanto a los ganadores como al fortalecimiento del sistema de salud pública del país.



Lotería de Boyacá: El premio mayor de 15.000 millones

La Lotería de Boyacá, bajo el sorteo 4607, entregó su premio mayor de 15.000 millones de pesos. El número ganador fue el 8227 de la serie 134. Además del premio principal, la entidad reportó el número 3180 de la serie 075 para el premio "Fortuna" de 1.000 millones de pesos.

Otros resultados destacados incluyen el premio "Alegría" de 400 millones de pesos con el número 4087 serie 033, y el premio "Esperanza" de 100 millones con el número 4018 serie 000. El lanzamiento adicional para el "Bono Vacaciones" por 10 millones de pesos arrojó la cifra 727077.

Lotería de Boyacá, sorteo 4607, resultados lotería, premio mayor, 17 de enero 2026, números ganadores, premios secos, lotería de Colombia, consultar lotería, plan de premios, juegos de azar, salud en Colombia.

Baloto y Revancha: Acumulados para el próximo lunes

En el sorteo 2.606 de Baloto, los números seleccionados fueron 03 - 07 - 15 - 18 - 42 con la Super Balota 15. Al no presentarse un ganador del gran acumulado, la cifra se elevó a 17.600 millones de pesos para el próximo sorteo del lunes 19 de enero. Por su parte, el sistema Revancha arrojó los números 13 - 26 - 32 - 34 - 39 con la Super Balota 15, dejando un nuevo acumulado de 13.300 millones.

Baloto, Revancha, resultados Baloto, sorteo 2.606, números ganadores Baloto, lotería Colombia, acumulado Baloto, premios Baloto, 17 de enero 2026, juegos de azar.

A pesar de no haber ganadores del premio mayor, la organización reportó un total de 24.522 ganadores de premios secundarios en Baloto y 21.859 en Revancha, distribuyendo más de 284 millones de pesos en premiación total durante la jornada.



Baloto, Revancha, resultados Baloto, sorteo 2.606, números ganadores Baloto, lotería Colombia, acumulado Baloto, premios Baloto, 17 de enero 2026, juegos de azar.

Lotería del Cauca y Sorteo Extraordinario

La Lotería del Cauca, en su sorteo 2594, favoreció al número 9604 de la serie 293 para su premio mayor de 8.000 millones de pesos. En cuanto a los premios secos, se destacaron montos de 300 y 200 millones de pesos para los números 9261 (serie 142) y 0012 (serie 070), respectivamente.

Lotería del Cauca, Resultados Lotería del Cauca, Sorteo 2594, Premio Mayor, Números ganadores, Lotería de Colombia, 17 de enero 2026, Premios secos, Lotería Cauca hoy, Consultar lotería.

Simultáneamente, el Sorteo Extraordinario de Colombia (0013), realizado en convenio con la Lotería de Cúcuta, entregó un premio mayor de 15.000 millones de pesos con el número 0138 de la serie 027. Este sorteo especial también incluyó incentivos adicionales como un "Bono Casa" de 160 millones (número 7227, serie 446) y un "Bono Carro" de 70 millones (número 6984, serie 487).

Sorteo Extraordinario de Colombia, Resultados Extra de Colombia, Lotería de Cúcuta, Premio Mayor 17 de enero, Premios Secos, Bono Casa, Bono Carro, Loterías de Colombia, Ganadores Extra de Colombia, Coljuegos, Salud en Colombia.

Publicidad

Marco legal y transferencias a la salud

Es importante recordar que todos estos juegos operan bajo la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud y Coljuegos. De acuerdo con la Ley 643 de 2001, un porcentaje significativo de las ventas de lotería en Colombia se transfiere directamente al sector salud, contribuyendo a la financiación de hospitales y regímenes subsidiados en los departamentos de Boyacá, Cauca y demás regiones vinculadas.

Se recomienda a los apostadores verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o a través de las páginas web oficiales de cada lotería para garantizar la transparencia en el cobro de sus premios, el cual debe realizarse dentro del plazo legal estipulado por cada entidad.