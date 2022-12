Un martirio total, así es ir a sacar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y más ahora que, supuestamente, ya aplicaba desde este jueves, 15 de diciembre, el descuento del 50 % para adquirir la póliza.

Blu Radio fue hasta Seguros del Estado para verificar que ya estuvieran vendiendo el seguro con el descuento; sin embargo, de entrada, incluso antes del portón, había pegado un letrero que decía que no había descuento, tal y como había prometido el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

“Teniendo en cuenta que no hemos recibido la normatividad que establece el beneficio del 50 % para determinadas tarifas de vehículos en Soat y que aplica para pólizas expedidas a partir del 15 de diciembre de 2022, les informamos que no podemos realizar el ajuste a la tarifa en la fecha anunciada”, indicó la compañía en la misiva.

En pocas palabras, los motociclistas que estaban en el sitio señalaron que esas promesas de descuento “se fueron en el aire”, por lo que ahora la sensación es de frustración, ya que muchos contaban con el dinero adicional para la época de fin de año.

“Dijeron que no está autorizado, que está al precio normal y a mí ya se me venció, me toca ir a guardarla otra vez. Voy a esperar unos días a ver si salen con algo, si no, me toca pagar el precio completo”, indicó a Blu Radio uno de los motociclistas en el sitio.

Otra señora que estaba en el lugar dijo que prácticamente le respondieron que no había autorizado ningún descuento y que eso era “pura paja”, por lo que ella, al igual que otros motociclistas, lo compraron con el precio completo.

Este es un ejemplo de los anuncios que están realizando aseguradoras sobre el descuento del 50 % en la venta del Soat:

Escuche la noticia completa en el audio adjunto: