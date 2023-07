Alina Lozano y Jim Velásquez toman sorpresiva decisión: “Nos vamos de las redes”

A pesar de las críticas a su relación, Alina Lozano y Jim Velásquez siguen viviendo su tórrido romance sin importar el qué dirán. Muchos de los usuarios en redes sociales aseguran que su relación no es más que marketing y que solo están monetizando por poner en escena situaciones de una pareja con gran diferencia de edad.

Tras darse a conocer que la pareja contraería matrimonio en los próximos meses, las redes estallaron en contra de la pareja , sobre todo en contra de Alina Lozano, pues al ser la mayor asume toda la responsabilidad de la relación y, según sus detractores, es la llamada a responder por lo que hagan en redes.

Teniendo en cuenta, ‘el palo’ que les dan en redes sociales, la pareja anunció una importante decisión de cara a su presencia en las plataformas digitales y que dejó en shock a sus seguidores.

La actriz y el influencer, de manera sarcástica, mencionaron que se retirarían de las redes sociales. Incluso, a pesar de las grandes cifras de dinero que cobran por su contenido en las mismas, también mencionaron que no cobran en pesos, sino en dólares.

“Nos retiramos de las redes sociales”, dijeron al mismo tiempo su interés donde contaron de su interés por cambiar de vida, lejos del amarillismo y los comentarios malintencionados.

“Hemos tomado una decisión en pareja porque ha sido tan mediático esto. Ha sido, al mismo tiempo, tan amarillista”, comentó Alina Lozano, quien también dijo que las personas en la calle les siguen preguntando que si Velásquez era su hijo.

¿Alina Lozano dejará las redes sociales?

En cuanto al tiempo en el que se alejarán de las redes agregaron: “Hemos decidido retirarnos, es lo mejor. ¿Cuándo? mañana no, por ahí en tres años”, concluyó Alina Lozano, dando a entender que se trataba de una nueva broma a sus seguidores y que seguirán haciendo contenido.

Finalmente, todo salió a la luz y el llamativo anuncio solo fue para entretener a sus seguidores en las plataformas digitales. Alina Lozano tiene en Instagram 349.000 seguidores, mientras que su prometido ya suma 225.000 en esta misma red social.

¿Alina Lozano aplazó su matrimonio con Jim Velásquez?

A través de su cuenta de Facebook, la actriz Alina Lozano sorprendió a sus fanáticos al confesarles que decidió tomar una drástica decisión sobre su boda con el joven influencer Jim Velásquez.

“Todo comenzó cuando Alina Lozano me dijo que nos viéramos, con mucha insistencia, algo que me pareció supremamente raro. Cuando nos vimos, de un momento a otro, se le pusieron los ojos llorosos y me dijo que no se quería casar y que no se quería vestir de blanco”, explicó el joven influencer Jim Velásquez, pareja de Alina Lozano.

De acuerdo con lo dicho por Jim Velásquez, Alina Lozano decidió confesarle a él lo que sentía porque no se sentía preparada para tomar la decisión.

“Ante la fuerte noticia, yo me quedé callado y esperé a ver que me decía, posteriormente tuvimos una charla muy extensa y a entender los puntos de vista del uno y del otro. Entonces nos dimos cuenta de que estos problemas antes de casarse son serios y tienen que resolverse”, afirmó Jim sobre la deicisón de Alina Lozano.

